कारोबार

Silver Rate Today: कहां जाकर रुकेगी चांदी? आज फिर आया जबरदस्त उछाल, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

Silver Rate Today: चांदी 3 लाख पर पहुंचने के बाद भी नहीं रुकी है। मंगलवार को भी चांदी में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। ग्रीनलैंड विवाद से चांदी के भाव काफी बढ़ गये हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 20, 2026

Silver Rate Today

चांदी में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। (PC: AI)

Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। 3 लाख का लेवल छूने के बाद भी चांदी के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का भाव 2.48 फीसदी या 7,701 रुपये की बढ़त के साथ 3,17,976 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर कॉमेक्स पर चांदी करीब 6 फीसदी की उछाल के साथ 94.74 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

चांदी में क्यों आई तेजी?

चांदी की कीमतों में तेजी सेफ हैवन डिमांड बढ़ने और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के कारण आई है। ट्रंप द्वारा नाटो सहयोगी डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिशें तेज करने के चलते डॉलर में गिरावट आ रही है। अब यूरोपीय यूनियन ने भी जवाबी कदमों पर विचार करना शुरू कर दिया, इससे भू-राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है।

वित्तीय बाजारों में मची हलचल

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, नाटो सहयोगियों के प्रति अमेरिका के ज्यादा आक्रामक रुख से वित्तीय बाजारों में हलचल मच गई है। इससे सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है और तथाकथित “सेल अमेरिका” ट्रेंड में फिर से रुचि जगी है।

यूरोप के रिस्पांस पर है नजर

अब सबकी नजर इस पर है कि यूरोप कैसे प्रतिक्रिया देता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों यूरोपीय यूनियन के ‘एंटी-कोएर्शन मैकेनिज्म’ को सक्रिय करने पर जोर देने की तैयारी में हैं, जबकि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने संयम बरतने और सतर्कता की अपील की है।

पहले वेनेजुएला के नेता को अमेरिका द्वारा कब्जे में लेना और अब ग्रीनलैंड विवाद ने कीमती धातुओं में पहले से चल रही मजबूत तेजी को और हवा दी है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन द्वारा फेडरल रिजर्व की फिर से आलोचना किए जाने से केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, जिससे सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट मिला है।

क्या आगे और आएगी तेजी?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की उपाध्यक्ष अक्षा कंबोज का मानना है कि चांदी की तेजी सोने की मजबूती और भू-राजनीतिक तनावों के कारण मजबूत निवेश मांग से संचालित हो रही है। कंबोज ने कहा, “चांदी अपनी जबरदस्त तेजी को आगे बढ़ाते हुए नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच रही है। अत्यधिक अस्थिरता के बावजूद चांदी में तेजी निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाती है और शॉर्ट टर्म में आउटलुक पूरी तरह सकारात्मक बना हुआ है।”

क्या हैं टार्गेट्स?

एनरिच मनी के सीईओ पोन्मुदी आर के मुताबिक, कीमतों की चाल बताती है कि हर गिरावट पर जबरदस्त खरीदारी हो रही है, जिससे चांदी कीमती धातुओं में एक हाई-बीटा आउटपरफॉर्मर बनी हुई है। उन्होंने कहा, “2,95,000 रुपये के ऊपर टिके रहने से तेजी की गति बनी हुई है। 3,05,000 के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट से 3,15,000 और उससे ऊपर के लक्ष्य खुले हैं। वहीं, 2,90,000 के नीचे गिरावट आने पर भाव 2,85,000 तक जा सकते हैं, जहां मजबूत खरीद देखने को मिल सकती है।”

Home Loan Tips

