Silver Rate Today: कहां जाकर रुकेगी चांदी? आज फिर आया जबरदस्त उछाल, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

एनरिच मनी के सीईओ पोन्मुदी आर के मुताबिक, कीमतों की चाल बताती है कि हर गिरावट पर जबरदस्त खरीदारी हो रही है, जिससे चांदी कीमती धातुओं में एक हाई-बीटा आउटपरफॉर्मर बनी हुई है। उन्होंने कहा, “2,95,000 रुपये के ऊपर टिके रहने से तेजी की गति बनी हुई है। 3,05,000 के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट से 3,15,000 और उससे ऊपर के लक्ष्य खुले हैं। वहीं, 2,90,000 के नीचे गिरावट आने पर भाव 2,85,000 तक जा सकते हैं, जहां मजबूत खरीद देखने को मिल सकती है।”