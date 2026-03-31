Share Market ने 2 साल में दिया जीरो मुनाफा, FY26 में निगेटिव रिटर्न, 21% टूट गया IT सेक्टर

Share Market Return: याद है जब हर तरफ एक ही बात होती थी कि सेंसेक्स एक लाख का आंकड़ा छुएगा? विश्लेषक टीवी पर बैठकर तारीखें बता रहे थे। निवेशक उत्साह से भरे हुए थे। और हुआ क्या? सेंसेक्स आज दो साल के सबसे निचले स्तर के पास 72,000 के करीब खड़ा है। एक लाख तो दूर, जो था वो भी चला गया। वित्त वर्ष 2026 बाजार के लिए बेहद निराशाजनक रहा। निफ्टी पूरे साल में 5 फीसदी से ज़्यादा गिरा और सेंसेक्स ने 7 फीसदी की गिरावट के साथ साल खत्म किया। दो साल पहले लगाया पैसा आज भी वहीं खड़ा है, एक पैसे की भी कमाई नहीं। यह सिर्फ एक झटका नहीं था। यह एक के बाद एक लगी चोटों की लंबी दास्तान है।