Income Tax: Form 16 की जगह 1 अप्रैल से आ रहा नया Form 130, जानिए क्या है यह और आपकी ITR पर कैसे डालेगा असर

फॉर्म 130 के 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में एम्प्लॉयर या बैंक और कर्मचारी / सीनियर सिटीजन की बेसिक जानकारी होगी। पार्ट B में कुल भुगतान की गई आय, उस पर काटा गया TDS और दूसरी जरूरी टैक्स डिटेल्स होगी। पार्ट C में आपकी टैक्सेबल इनकम की पूरी कैलकुलेशन होगी। यानी किस आधार पर टैक्स निकाला गया, यह ज्यादा स्पष्ट रहेगा। पार्ट सी में दो Annexure होंगे। पहला सैलरीड कर्मचारियों के लिए होगा। इसमें सैलरी का ब्रेकअप, एग्जेम्प्शन, डिडक्शन और टैक्स की डिटेल मिलेगी। दूसरा सीनियर सिटीजन के लिए होगा। इसमें पेंशन और ब्याज से होने वाली आय की जानकारी दी जाएगी।