Financial Year End Checklist: मार्च खत्म होने से पहले कर लें ये 7 जरूरी काम, चूक गए तो टैक्स और निवेश में हो जाएगा नुकसान

Financial Year End 2025-26: वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने में अब गिने-चुने दिन बचे हैं। 31 मार्च सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि टैक्स, निवेश और वित्तीय प्लानिंग से जुड़े कई जरूरी कामों की अंतिम समयसीमा भी है। अगर आपने समय रहते ये काम पूरे नहीं किए, तो ज्यादा टैक्स कट सकता है, कुछ छूटें हाथ से निकल सकती हैं और कई मामलों में बाद में अतिरिक्त शुल्क या परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप सैलरीड हैं, टैक्स बचाते हैं, सरकारी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं या होम लोन ले रखा है, तो 31 मार्च से पहले कुछ जरूरी चीजें जरूर चेक कर लें।