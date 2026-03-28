Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल, आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, देखिए लिस्ट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड 4.22 फीसदी या 4.56 डॉलर की बढ़त के साथ 112.6 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं, WTI क्रूड भी 5.46 फीसदी या 5.16 डॉलर की बढ़त के साथ 99.64 डॉलर प्रति बैरल पर है। वजह है अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ जारी युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई रुकने का डर। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से तेल खरीदकर पूरा करता है। ऊपर से रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर है, जिससे कच्चा तेल खरीदना और महंगा पड़ता जा रहा है।