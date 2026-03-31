Nifty-Gold Ratio दे रहा बड़े संकेत, क्या मार्केट में आने वाली है तूफानी तेजी?

INVasset PMS के हर्षल दसानी ने इस रेश्यो को और गहराई से समझाया। उनका कहना है कि 1990 के दशक की शुरुआत से अब तक शेयर बाजार और सोने ने लंबे समय में लगभग एक जैसा रिटर्न दिया है। लोग शेयरों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन सोना भी चुपचाप उतना ही कमाकर देता रहा है। खासकर तब जब रुपया कमज़ोर हो, महंगाई बढ़ रही हो या दुनिया में उथल-पुथल हो। अभी ठीक यही हो रहा है। ईरान युद्ध, महंगा कच्चा तेल, कमज़ोर रुपया। इन सब वजहों से सोना दौड़ रहा है और शेयर बाज़ार पिछड़ रहा है। इस कारण रेश्यो गिरा है।