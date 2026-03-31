Share Market Holiday: क्या शेयर मार्केट में आज नहीं हो रहा कारोबार? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को 2.22 फीसदी या 1635 अंक की गिरावट के साथ 71,947 पर बंद हुआ था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 2.14 फीसदी या 488 अंक की गिरावट के साथ 22,331 पर बंद हुआ था। निफ्टी पीएसयू बैंक में सबसे अधिक 4.56 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई थी। इसके अलावा, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 3.37 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 2.84 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.61 फीसदी और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.58 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई थी।