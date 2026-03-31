Gold Silver Price: सोना 55,000 और चांदी 2,10,000 रुपये टूटी, ETF में भी जबरदस्त गिरावट, क्या करें निवेशक?

Gold Silver Price Today: भले ही पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतें ऊपर आई हों, लेकिन अभी भी सोना अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। बीते 2 महीने में सोने की कीमतें काफी टूट गई हैं। 29 जनवरी 2026 को सोने ने 2,02,984 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं, सोमवार को सोना 1,47,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। इस तरह 2 महीने में सोने की कीमत 55,534 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट गई हैं।