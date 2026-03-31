ट्रंप के U-टर्न ने गिराए तेल के दाम, फिर भी 100 डॉलर पार का खतरा बरकरार, जानिए क्या है कारण

ब्रेंट क्रूड के मई वाले फ्यूचर्स की कीमत 1.22 डॉलर यानी 1.08 प्रतिशत गिरकर 111.56 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि ट्रेडिंग की शुरुआत में यह करीब 2 फीसदी तक बढ़ी थी। मई वाला कॉन्ट्रैक्ट मंगलवार को खत्म हो रहा है, इसलिए अब ज्यादा ट्रेडिंग जून वाले कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है, जिसकी कीमत 105.76 डॉलर प्रति बैरल चल रही है। वहीं, अमेरिका का WTI crude (वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट) मई फ्यूचर्स भी 98 सेंट यानी 0.95 फीसदी गिरकर 101.90 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि शुरुआती कारोबार के दौरान यह 9 मार्च के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया था।