Stock Market Today: शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 2800 अंक उछला, निवेशकों की संपत्ति में हुआ 14 लाख करोड़ का इजाफा

पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे युद्ध में सीजफायर होने की खबरों के बीच भारतीय शेयर बाजार में बुधवार सुबह जबरदस्त तेजी देखने को मिली। निवेशकों के लिए यह दिन बड़ी राहत लेकर आया, क्योंकि बाजार ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली। इस तेजी का मुख्य कारण डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा है। इस घोषणा के मुताबिक वाशिंगटन ने अलगे दो हफ्ते के लिए ईरान पर सैन्य कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ईरान अमेरिका की वार्ता शुक्रवार को इस्लामाबाद में शुरु होगी। इससे बाजार में आने वाले कुछ दिनों तक तेजी देखने को मिल सकती है।