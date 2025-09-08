Swiggy पर खाना 81% तक महंगा! ग्राहक का सोशल मीडिया पर बड़ा दावा, जानिए क्या है मामला

Swiggy Overcharging Issue: स्विगी पर खाना 81% तक महंगा (Swiggy Overcharging Issue) मिलने का मामला सामने आया है! एक ग्राहक का आरोप है कि उसके साथ गलत हुआ है, उसने पूछा है कि क्या यही सुविधा की असली कीमत है?’ कस्टमर का कहना है कि 2 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट का खाना (Restaurant food) ऐप पर लगभग दुगुने दाम में मिल रहा है। जानकारी इस पोस्ट ने ऑनलाइन यूजर्स के बीच खासी बहस छेड़ दी है। ग्राहक सुंदर (@SunderjiJB) ने एक्स पर रेस्टोरेंट और स्विगी (Swiggy vs restaurant bill) दोनों के बिल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "हे @Swiggy, 2 किलोमीटर दूर के उसी रेस्टोरेंट से वही खाना ऐप पर 81% महंगा क्यों है? क्या यह सुविधा की कीमत है?" उन्होंने बताया कि ऐप पर उन्हें इस खाने के लिए ₹1,473 चुकाने पड़े (Swiggy viral customer complaint), जबकि रेस्टोरेंट में सीधे जाकर वही व्यंजन केवल ₹810 में मिल रहे थे।