Taiwan का कैसा कानून? नौकरी देने पर OnePlus के सीईओ के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट

पीट लाउ ने ओप्पो में एक हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे तरक्की करते गए। वह कंपनी के ब्लू-रे डिवीजन के हेड बने, बाद में मार्केटिंग ऑपरेशंस की देखरेख की और फिर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। इस भूमिका ने उन्हें ओप्पो की प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के केंद्र में ला दिया। दिसंबर 2013 में, उन्होंने और कार्ल पेई ने छह लोगों की एक छोटी फाउंडिंग टीम के साथ मिलकर OnePlus लॉन्च किया। कंपनी ने विज्ञापन पर खर्च कम करने और ऑनलाइन बिक्री पर जोर दिया। जब OnePlus ने 2014 में OnePlus One लॉन्च किया, तो उसे काफी पसंद किया गया। जनवरी 2026 तक पीट लाउ की नेट वर्थ 7 मिलियन डॉलर के आसपास थी।