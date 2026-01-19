कमाल का होटल: खुद तैयार करता है बिजली-पानी, बारिश की बूंदों को बचाने के भी खास इंतजाम

होटल बारिश के पानी के संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहा है। होटल की प्रॉपर्टी में चार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (Rainwater Harvesting) रिचार्ज पिट हैं, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है। बाद में इस पानी को विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके साथ ही ग्रीन मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए होटल परिसर में तीन EV चार्जर भी हैं। होटलियर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रिजॉर्ट के ऑर्गेनिक वेस्ट कम्पोस्टर की क्षमता 250 किलो है, जिससे बचे हुए खाने को बागवानी के लिए खाद में परिवर्तित किया जाता है। जिम्मेदार रेफ्रिजरेंट तरीकों को अपनाते हुए, होटल किसी भी रेफ्रिजरेशन यूनिट में R22 का इस्तेमाल नहीं करता है।