19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

कमाल का होटल: खुद तैयार करता है बिजली-पानी, बारिश की बूंदों को बचाने के भी खास इंतजाम

Green energy initiatives by Tata Group: टाटा समूह का यह होटल बिजली-पानी की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई इनिशिएटिव्स अमल में लेकर आया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 19, 2026

Taj Surajkund Resort solar power plant

(PC: tajhotels)

Tata Hotels sustainability initiatives: टाटा समूह का एक होटल अपनी खुद की बिजली और पानी बनाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा योगदान दे रहा है। दिल्ली स्थित ताज सूरजकुंड रिजॉर्ट एंड स्पा ने हाल ही में 50 kWp का सोलर पावर प्लांट शुरू किया है। इस प्लांट से सालाना लगभग 73,000 kWh ग्रीन एनर्जी उत्पन्न होने होने की उम्मीद है। होटल मैनेजमेंट का कहना है कि यह शुरुआत हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और साथ ही लॉन्ग टर्म एनर्जी एफिशिएंसी को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। यह प्लांट अपने पूरे जीवनकाल में करीब 18.25 लाख kWh रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगा।

हर दिन तैयार होतीं 1000 बोतलें

ताज सूरजकुंड रिजॉर्ट एंड स्पा अपनी दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी में सस्टेनेबिलिटी उपायों पर लगातार जोर दे रहा है। रिजॉर्ट के सीवेज और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) मिलकर 350 KLD पानी को ट्रीट करने की क्षमता रखते हैं। रीसायकल किए गए पानी का इस्तेमाल कूलिंग टावर और सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके अलावा, होटल के इन-हाउस वॉटर बॉटलिंग प्लांट में हर दिन 500 ml की 1000 बोतलें तैयार होती हैं, जिससे बाहर के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर पर निर्भरता कम हो रही है। होटल में पानी की खपत बड़े पैमाने पर होती है, ऐसे में ताज के ये इंतजाम उसकी जरूरत के एक बड़े हिस्से को पूरा कर देते हैं।

बचा रहे बारिश का पानी

होटल बारिश के पानी के संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहा है। होटल की प्रॉपर्टी में चार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (Rainwater Harvesting) रिचार्ज पिट हैं, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है। बाद में इस पानी को विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके साथ ही ग्रीन मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए होटल परिसर में तीन EV चार्जर भी हैं। होटलियर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रिजॉर्ट के ऑर्गेनिक वेस्ट कम्पोस्टर की क्षमता 250 किलो है, जिससे बचे हुए खाने को बागवानी के लिए खाद में परिवर्तित किया जाता है। जिम्मेदार रेफ्रिजरेंट तरीकों को अपनाते हुए, होटल किसी भी रेफ्रिजरेशन यूनिट में R22 का इस्तेमाल नहीं करता है।

सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा

ये इनिशिएटिव ताज सूरजकुंड रिजॉर्ट एंड स्पा के प्रतिदिन के कामकाज में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने को दर्शाती हैं। होटल मैनेजर रमनीत सिंह का कहना है कि सस्टेनेबिलिटी हमारी ऑपरेटिंग फिलॉसफी के केंद्र में है। हमारा यही प्रयास रहता है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किस तरह ज्यादा से ज्यादा योगदान दिया जा सके। हम ऐसे इनिशिएटिव्स को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो बड़े उद्देश्य के लिए बनाए गए हों और भविष्य के लिए तैयार हों। 50 kWp सोलर पावर प्लांट की शुरुआत कार्बन फुटप्रिंट कम करने और लॉन्ग टर्म एनर्जी एफिशिएंसी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ये भी पढ़ें

चांदी में निवेश के लिए तैयार हो जाएं, आने वाली है गिरावट, इस हफ्ते Gold Price में आएगा उछाल!
कारोबार
MCX gold silver price today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Jan 2026 11:21 am

Published on:

19 Jan 2026 11:12 am

Hindi News / Business / कमाल का होटल: खुद तैयार करता है बिजली-पानी, बारिश की बूंदों को बचाने के भी खास इंतजाम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Why Share Market Fall: शेयर बाजार में चारों तरफ क्यों दिख रही जबरदस्त बिकवाली? निवेशकों के 2 लाख करोड़ डूबे, जान लीजिए वजह

Why Share Market Fall Today
कारोबार

Gold Rate Today: ट्रंप की एक धमकी और सोने में लग गई आग! चांदी जबरदस्त उछाल से 3 लाख के पार, जानिए आज की कीमतें

Gold Rate Today
कारोबार

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा महंगा, यात्रा से पहले जान लें रिफंड के नियम

Vande Bharat sleeper train cancellation charges
कारोबार

चांदी में निवेश के लिए तैयार हो जाएं, आने वाली है गिरावट!

MCX gold silver price today
कारोबार

Gujarat Women Empowerment: 31 दिन, 4 लाख लोग और 3 करोड़ की कमाई! गुजरात की इन महिलाओं ने रेगिस्तान में कैसे रची सुनहरी कहानी?

Gujarat Women Empowerment
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.