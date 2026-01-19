कमाल का होटल: खुद तैयार करता है बिजली-पानी, बारिश की बूंदों को बचाने के भी खास इंतजाम

(PC: tajhotels)
Tata Hotels sustainability initiatives: टाटा समूह का एक होटल अपनी खुद की बिजली और पानी बनाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा योगदान दे रहा है। दिल्ली स्थित ताज सूरजकुंड रिजॉर्ट एंड स्पा ने हाल ही में 50 kWp का सोलर पावर प्लांट शुरू किया है। इस प्लांट से सालाना लगभग 73,000 kWh ग्रीन एनर्जी उत्पन्न होने होने की उम्मीद है। होटल मैनेजमेंट का कहना है कि यह शुरुआत हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और साथ ही लॉन्ग टर्म एनर्जी एफिशिएंसी को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। यह प्लांट अपने पूरे जीवनकाल में करीब 18.25 लाख kWh रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगा।
ताज सूरजकुंड रिजॉर्ट एंड स्पा अपनी दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी में सस्टेनेबिलिटी उपायों पर लगातार जोर दे रहा है। रिजॉर्ट के सीवेज और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) मिलकर 350 KLD पानी को ट्रीट करने की क्षमता रखते हैं। रीसायकल किए गए पानी का इस्तेमाल कूलिंग टावर और सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके अलावा, होटल के इन-हाउस वॉटर बॉटलिंग प्लांट में हर दिन 500 ml की 1000 बोतलें तैयार होती हैं, जिससे बाहर के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर पर निर्भरता कम हो रही है। होटल में पानी की खपत बड़े पैमाने पर होती है, ऐसे में ताज के ये इंतजाम उसकी जरूरत के एक बड़े हिस्से को पूरा कर देते हैं।
होटल बारिश के पानी के संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहा है। होटल की प्रॉपर्टी में चार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (Rainwater Harvesting) रिचार्ज पिट हैं, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है। बाद में इस पानी को विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके साथ ही ग्रीन मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए होटल परिसर में तीन EV चार्जर भी हैं। होटलियर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रिजॉर्ट के ऑर्गेनिक वेस्ट कम्पोस्टर की क्षमता 250 किलो है, जिससे बचे हुए खाने को बागवानी के लिए खाद में परिवर्तित किया जाता है। जिम्मेदार रेफ्रिजरेंट तरीकों को अपनाते हुए, होटल किसी भी रेफ्रिजरेशन यूनिट में R22 का इस्तेमाल नहीं करता है।
ये इनिशिएटिव ताज सूरजकुंड रिजॉर्ट एंड स्पा के प्रतिदिन के कामकाज में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने को दर्शाती हैं। होटल मैनेजर रमनीत सिंह का कहना है कि सस्टेनेबिलिटी हमारी ऑपरेटिंग फिलॉसफी के केंद्र में है। हमारा यही प्रयास रहता है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किस तरह ज्यादा से ज्यादा योगदान दिया जा सके। हम ऐसे इनिशिएटिव्स को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो बड़े उद्देश्य के लिए बनाए गए हों और भविष्य के लिए तैयार हों। 50 kWp सोलर पावर प्लांट की शुरुआत कार्बन फुटप्रिंट कम करने और लॉन्ग टर्म एनर्जी एफिशिएंसी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
