इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिला डबल बेनिफिट, महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा 3 महीने का एरियर-देखें टेबल

बीते दिनों वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की एक और किस्त को मंजूरी दी थी। इसके बाद डाक विभाग ने इसे ग्रामीण डाक सेवकों पर भी लागू करने का फैसला किया है। अब ग्रामीण डाक सेवकों को भी उनके मूल ट्रांसफर व रिकवरी कॉम्पोनेन्ट (TRCA) पर 58% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले उन्हें भी 55% महंगाई भत्ता मिल रहा था।