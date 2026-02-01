Union Budget 2026: अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलेगा फायदा? बजट पर टिकी उम्मीदें

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 को शुरू की गई यह एक सरकारी समर्थित पेंशन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रूपए की गारंटीड मासिक पेंशन मिलती है, जो उनके योगदान पर निर्भर करती है।