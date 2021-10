LIC उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, अब मोबाइल पर मिलेंगे सभी अपडेट, जल्दी दीजिए ये जानकारियां

नई दिल्ली।

यदि आपने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की कोई पॉलिसी खरीदी है, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहते हैं कि पॉलिसी की प्रीमियम और दूसरी संबंधित जानकारी आपके मोबाइल पर मिले तो यह छोटा सा काम करना होगा।

आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट कर लें। इसके बाद सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर आने लगेंगे। दरअसल, LIC अपने ग्राहकों को प्रीमियम और इससे जुड़ी सूचनाएं मोबाइल पर नोटिफिकेशन अलर्ट के तौर पर भेजता है, लेकिन ये अपडेट उन्हें ही मिल पाती हैं, जिनके काॅन्टेक्ट डिटेल LIC के पास दर्ज होते हैं।

आप अपने काॅन्टेक्ट डिटेल कुछ आसान स्टेप्स के जरिए ऑनलाइन ही दे सकते हैं। एक बार यह डिटेल रजिस्टर हो गई तो अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन अलर्ट पा सकते हैं। काॅन्टेक्ट डिटेल अपडेट करने के लिए आपको नीचे दिए स्टेप्स फाॅलो करने होंगे।

LIC की वेबसाइट www.licindia.in पर जाएं। वहां होम पेज पर ऊपर Customer Services नाम से बटन दिखेगा। इस पर Scroll down करें। इसके बाद लिस्ट में Update your contact details online पर क्लिक करें। आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे, यहां ‘Update your contact details लिंक पर क्लिक करें। पेज में अपनी जानकारी रजिस्टर कीजिए। अब अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स चेक किजिए और डेक्लेरेशन बॉक्स और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पॉलिसी नंबर रजिस्टर कीजिए। अब Validate policy details पर क्लिक करें और पॉलिसी नंबर लिखिए। आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगी। अब आप ऑनलाइन ही अपने पॉलिसी प्रीमियमों का भुगतान कर सकते हैं।

LIC policy का Online Status चेक करने के लिए वेबसाइट https://www.licindia.in/ पर जाएं। यहां स्टेटस जानने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना है। अपनी जन्मतिथि, नाम, पॉलिसी नंबर लिखिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कभी भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 022 6827 6827 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 9222492224 नंबर पर LICHELP लिखकर मैसेज भेज सकते हैं. मैसेज भेजने पर आपके पैसे नहीं कटेंगे।