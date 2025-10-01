UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा या नहीं? RBI गवर्नर का बड़ा अपडेट

UPI को 2016 में लॉन्च किया गया था और तब से यह भारत के रिटेल पेमेंट्स का 84% हिस्सा संभाल रहा है। FY25 में UPI ने 18.39 अरब ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए, जो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है। लेकिन सिस्टम के रखरखाव, फ्रॉड रोकथाम और सब्सिडी के कारण खर्च बढ़ रहा है। गवर्नर मल्होत्रा ने पहले कहा था कि "UPI फ्री नहीं है, कोई न कोई तो खर्च उठा रहा है। जैसे सरकार की सब्सिडी।" कुछ बैंक, जैसे ICICI, ने अगस्त 2025 से कुछ मर्चेंट कैटेगरी पर UPI फीस लगानी शुरू की थी, जिससे चिंता बढ़ गई थी। क्रेडिट कार्ड्स पर 2% MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगता है, जबकि UPI और रुपे डेबिट कार्ड्स पर अभी भी जीरो चार्ज है।