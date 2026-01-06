अमेरिका-वेनेजुएला की लड़ाई से क्या भारत में भड़केगी तेल की आग, Petrol-Diesel के दाम बढ़ेंगे?

कच्चे तेल की तरह सोना और चांदी पर भी इस विवाद का शॉर्ट टर्म असर पड़ सकता है। अनुज गुप्ता को सोने, चांदी, तांबा, गैसोलीन आदि के लिए गैप-अप ओपनिंग की उम्मीद है। उनका अनुमान है कि COMEX सोना 4,380 डॉलर प्रति औंस और चांदी 75–78 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है। MCX पर सोना 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल MCX पर गोल्ड प्राइस 1,38,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर 2,46,200 प्रति किलोग्राम के भाव पर मिल रही है। मालूम हो कि चांदी की कीमतों में उछाल की एक बड़ी वजह चीन द्वारा निर्यात को सीमित करना भी है। चीन ने चांदी के निर्यात के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया है और नियम काफी कड़े कर दिए हैं। इससे मार्केट में चीन से आने वाली चांदी की आपूर्ति कम होगी और दाम आगे भी चढ़ सकते हैं।