कारोबार

कभी मिलता था 585 रुपये मेहनताना, अब हर घंटे कमा रहे 2.8 लाख, देखिए इस शख्स की फर्श से अर्श तक की कहानी

Doug McMillon Success Story: वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन सिर्फ 20 घंटों में ही 56 लाख रुपये कमा लेते हैं। वे अपनी सिर्फ 6 दिन की कमाई से घर खरीद सकते हैं।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 13, 2026

Walmart CEO Doug McMillon Success Story

डग मैकमिलन का सालाना पैकेज करीब 248 करोड़ रुपए का है। (PC: AI)

Walmart CEO Doug McMillon Success Story: वॉलमार्ट के साम्राज्य को 905 बिलियन डॉलर की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सीईओ डग मैकमिलन इस महीने के आखिर में अपने पद से रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन उनकी विदाई से ज्यादा चर्चा उनके पे-चेक (वेतन) की हो रही है, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। मैकमिलन हर 30 मिनट में लगभग 1.4 लाख रुपए और हर एक मिनट में करीब 4,700 रुपये कमाते हैं।

फॉर्च्यून के अनुसार, मैकमिलन का कुल सालाना पैकेज लगभग 27.5 मिलियन डॉलर (करीब 248 करोड़ रुपए) है। इसमें 13.5 करोड़ रुपये सैलरी, 184 करोड़ रुपए के स्टॉक अवार्ड्स और 40 करोड़ रुपए का बोनस शामिल है।

फर्श से अर्श तक का किया सफर

1984 में शुरुआत: मैकमिलन ने वॉलमार्ट के गोदामों में ट्रेलर अनलोड करने से शुरुआत की थी, जहां उन्हें महज 6.50 डॉलर (करीब 585 रुपए ) प्रति घंटा मिलते थे।

आज की स्थिति: सीईओ के रूप में वह अब लगभग 2.8 लाख रुपए प्रति घंटा कमाते हैं। यह उनके शुरुआती वेतन से लगभग 481 गुना अधिक है।

6 दिन की कमाई से खरीद सकते घर

जहां एक औसत अमरीकी कर्मचारी सालभर में लगभग 56 लाख रुपए कमाता है, मैकमिलन उतनी राशि मात्र 20 घंटों में हासिल कर लेते हैं। घर खरीदने की तुलना करें तो, जिस 4 करोड़ रुपए के घर के लिए लोग दशकों तक बचत करते हैं, मैकमिलन उसे महज 6 दिन की कमाई से खरीद सकते हैं।

इन सीईओ ने भी तोड़े रेकॉर्ड

  • टिम कुक (एपल): 2024 में 6,714 करोड़ रुपए कमाए। वह एक औसत कर्मचारी की साल भर की कमाई महज 7 घंटों में कर लेते हैं।
  • रिक स्मिथ (एक्सॉन): डिफेंस फर्म के सीईओ स्मिथ ने 2024 में 14,805 करोड़ की भारी-भरकम कमाई कर सबको पीछे छोड़ दिया।
  • एलन मस्क (टेस्ला ): बीते साल मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर (एक लाख करोड़ डॉलर) के परफॉरमेंस-आधारित पैकेज को मंजूरी चर्चा में रही।

रिटायरमेंट के लिए सेविंग हो जाएगी बेकार… Elon Musk ने बताया कैसे बदलने वाली है दुनिया
कारोबार
Elon Musk

Published on:

13 Jan 2026 10:39 am

Hindi News / Business / कभी मिलता था 585 रुपये मेहनताना, अब हर घंटे कमा रहे 2.8 लाख, देखिए इस शख्स की फर्श से अर्श तक की कहानी

