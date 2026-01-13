कभी मिलता था 585 रुपये मेहनताना, अब हर घंटे कमा रहे 2.8 लाख, देखिए इस शख्स की फर्श से अर्श तक की कहानी

Walmart CEO Doug McMillon Success Story: वॉलमार्ट के साम्राज्य को 905 बिलियन डॉलर की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सीईओ डग मैकमिलन इस महीने के आखिर में अपने पद से रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन उनकी विदाई से ज्यादा चर्चा उनके पे-चेक (वेतन) की हो रही है, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। मैकमिलन हर 30 मिनट में लगभग 1.4 लाख रुपए और हर एक मिनट में करीब 4,700 रुपये कमाते हैं।