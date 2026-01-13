कभी मिलता था 585 रुपये मेहनताना, अब हर घंटे कमा रहे 2.8 लाख, देखिए इस शख्स की फर्श से अर्श तक की कहानी

डग मैकमिलन का सालाना पैकेज करीब 248 करोड़ रुपए का है। (PC: AI)
Walmart CEO Doug McMillon Success Story: वॉलमार्ट के साम्राज्य को 905 बिलियन डॉलर की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सीईओ डग मैकमिलन इस महीने के आखिर में अपने पद से रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन उनकी विदाई से ज्यादा चर्चा उनके पे-चेक (वेतन) की हो रही है, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। मैकमिलन हर 30 मिनट में लगभग 1.4 लाख रुपए और हर एक मिनट में करीब 4,700 रुपये कमाते हैं।
फॉर्च्यून के अनुसार, मैकमिलन का कुल सालाना पैकेज लगभग 27.5 मिलियन डॉलर (करीब 248 करोड़ रुपए) है। इसमें 13.5 करोड़ रुपये सैलरी, 184 करोड़ रुपए के स्टॉक अवार्ड्स और 40 करोड़ रुपए का बोनस शामिल है।
1984 में शुरुआत: मैकमिलन ने वॉलमार्ट के गोदामों में ट्रेलर अनलोड करने से शुरुआत की थी, जहां उन्हें महज 6.50 डॉलर (करीब 585 रुपए ) प्रति घंटा मिलते थे।
आज की स्थिति: सीईओ के रूप में वह अब लगभग 2.8 लाख रुपए प्रति घंटा कमाते हैं। यह उनके शुरुआती वेतन से लगभग 481 गुना अधिक है।
जहां एक औसत अमरीकी कर्मचारी सालभर में लगभग 56 लाख रुपए कमाता है, मैकमिलन उतनी राशि मात्र 20 घंटों में हासिल कर लेते हैं। घर खरीदने की तुलना करें तो, जिस 4 करोड़ रुपए के घर के लिए लोग दशकों तक बचत करते हैं, मैकमिलन उसे महज 6 दिन की कमाई से खरीद सकते हैं।
