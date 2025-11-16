Wedding Loan: शादी का लोन लेने के क्या हैं फायदे-नुकसान, क्या इससे क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है?

बहुत से लोग शादी के लिए भी लोन लेते हैं। (PC: Freepik)
Wedding Loan: आजकल कई कपल्स शादी के बड़े खर्चों को संभालने के लिए शादी का लोन लेते हैं। यह एक तरह का पर्सनल लोन ही है। यह लोन सपनों को पूरा करने में मदद तो करता है, लेकिन यह उधार लेने वाले के क्रेडिट स्कोर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इस प्रभाव का सकारात्मक या नकारात्मक होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना लोन कैसे मैनेज करते हैं और आपकी लोन की आदतें कैसी हैं।
शादी के खर्चों को समझदारी से मैनेज करने के साथ एक बेहतर क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए कपल्स को शादी का लोन, योजना बनाकर लेना चाहिए। सही तरीके से उपयोग किया जाए तो शादी का लोन बोझ नहीं, बल्कि एक मजबूत वित्तीय योजना का हिस्सा बन सकता है। इसका असर पूरी तरह भुगतान अनुशासन और क्रेडिट उपयोग पर निर्भर करता है। समय पर भुगतान करने से क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत होती है, जबकि लेट या मिस्ड पेमेंट्स इसका उलटा असर डालते हैं।
यदि शादी का लोन समझदारी से मैनेज किया जाए, तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है:
अगर लोन गलत तरीके से मैनेज किया जाए, तो शादी का लोन फायदेमंद होने के बजाय नुकसान का एक दलदल बन सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं:
हर पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड आवेदन पर आपके क्रेडिट प्रोफाइल में हार्ड चेक किया जाता है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर अस्थायी रूप से कम हो सकता है।
बड़ा पर्सनल लोन लेने से आपकी कुल देनदारियां बढ़ जाती हैं। इससे अगर आपका डेब्ट-टू-इनकम रेशो बहुत ज्यादा हो जाए, तो यह वित्तीय तनाव का संकेत माना जाता है और आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है।
अगर आप ईएमआई ना भरें या भरना भूल जाएं तो इससे आपके क्रेडिट रिपोर्ट में एक धब्बा पड़ जाता है, जो सात साल तक रिपोर्ट में रह सकता है। भविष्य में इसके कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि शादी का लोन आपके क्रेडिट स्कोर को मजबूत करे, तो इन बातों का पालन करें:
यदि इसे जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ मैनेज किया जाए, तो शादी का लोन आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान नहीं पहुंचाता। समय पर ईएमआई चुकाना, क्रेडिट कार्ड बिल क्लियर करना और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग अपनाना ही आपके क्रेडिट स्कोर को मजबूत बनाता है।
