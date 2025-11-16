Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Wedding Loan: शादी का लोन लेने के क्या हैं फायदे-नुकसान, क्या इससे क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है?

Wedding Loan: शादियों में आजकल लोग काफी खर्चा करते हैं। कई लोग इसके लिए लोन भी लेते हैं। बैंक्स ऐसे ग्राहकों को वेडिंग लोन ऑफर कर रहे हैं। यह पर्सनल लोन का ही एक रूप है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Thalaz Sharma

Nov 16, 2025

Wedding Loan

बहुत से लोग शादी के लिए भी लोन लेते हैं। (PC: Freepik)

Wedding Loan: आजकल कई कपल्स शादी के बड़े खर्चों को संभालने के लिए शादी का लोन लेते हैं। यह एक तरह का पर्सनल लोन ही है। यह लोन सपनों को पूरा करने में मदद तो करता है, लेकिन यह उधार लेने वाले के क्रेडिट स्कोर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इस प्रभाव ​का सकारात्मक या नकारात्मक होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना लोन कैसे मैनेज करते हैं और आपकी लोन की आदतें कैसी हैं।

शादी के लोन का प्रभाव कैसा होगा?

शादी के खर्चों को समझदारी से मैनेज करने के साथ एक बेहतर क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए कपल्स को शादी का लोन, योजना बनाकर लेना चाहिए। सही तरीके से उपयोग किया जाए तो शादी का लोन बोझ नहीं, बल्कि एक मजबूत वित्तीय योजना का हिस्सा बन सकता है। इसका असर पूरी तरह भुगतान अनुशासन और क्रेडिट उपयोग पर निर्भर करता है। समय पर भुगतान करने से क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत होती है, जबकि लेट या मिस्ड पेमेंट्स इसका उलटा असर डालते हैं।

शादी का लोन कैसे बढ़ा सकता है आपका क्रेडिट स्कोर?

यदि शादी का लोन समझदारी से मैनेज किया जाए, तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है:

  1. समय पर भुगतान के लिए ऑटो-डेबिट सेट करें, इससे आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री बेहतर होती है और आप पर लेंडर का भरोसा बढ़ता है।
  2. अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है, तो एक पर्सनल लोन लेकर आप अपना क्रेडिट मिक्स बढ़ा सकते हैं।
  3. ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज पहले चुकाएं, ताकि ब्याज का बोझ कम हो सके।
  4. भावनाओं में बह कर लोन न लें, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उधार लें।

शादी के लोन के जोखिम और नकारात्मक प्रभाव

अगर लोन गलत तरीके से मैनेज किया जाए, तो शादी का लोन फायदेमंद होने के बजाय नुकसान का एक दलदल बन सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं:

  1. हार्ड इनक्वायरी

हर पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड आवेदन पर आपके क्रेडिट प्रोफाइल में हार्ड चेक किया जाता है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर अस्थायी रूप से कम हो सकता है।

  1. कर्ज का बढ़ जाता है बोझ

बड़ा पर्सनल लोन लेने से आपकी कुल देनदारियां बढ़ जाती हैं। इससे अगर आपका डेब्ट-टू-इनकम रेशो बहुत ज्यादा हो जाए, तो यह वित्तीय तनाव का संकेत माना जाता है और आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है।

  1. ईएमआई ना भरना

अगर आप ईएमआई ना भरें या भरना भूल जाएं तो इससे आपके क्रेडिट रिपोर्ट में एक धब्बा पड़ जाता है, जो सात साल तक रिपोर्ट में रह सकता है। भविष्य में इसके कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं।

अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए क्या करें?

यदि आप चाहते हैं कि शादी का लोन आपके क्रेडिट स्कोर को मजबूत करे, तो इन बातों का पालन करें:

  1. EMI कैलकुलेटर का उपयोग करके पहले से मासिक किस्त का अनुमान लगाएं और देखें कि आप ईएमआई भर पाएंगे या नहीं। इससे आप अपने बजट के अनुकूल लोन ले पाएंगे। ऐसा लोन, जिसकी ईएमआई भरने से आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा।
  2. ऑटो-डेबिट सेट करें, ताकि पेमेंट में देरी या पेमेंट मिस होने से बच सकें। यह क्रेडिट स्कोर का सबसे बड़ा रिस्क होता है।
  3. कई आवेदन न भेजें: कम समय में बार-बार आवेदन करने से कई हार्ड इनक्वायरियां बन जाती हैं। इससे लेंडर्स को आपके क्रेडिट में आर्थिक तनाव का संकेत मिलता है।
  4. क्रेडिट रिपोर्ट जांचते रहें: CIBIL, CRIF High Mark, Equifax और Experian जैसी एजेंसियों पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट समय-समय पर चेक करें। अपनी कमियों पर नजर रखें और उन्हें सुधारें।
  5. वित्तीय अनुशासन बनाए रखें: सिर्फ उतना ही लोन लें, जितनी जरूरत हो और लिया हुआ कर्ज समय पर चुकाएं।

यदि इसे जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ मैनेज किया जाए, तो शादी का लोन आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान नहीं पहुंचाता। समय पर ईएमआई चुकाना, क्रेडिट कार्ड बिल क्लियर करना और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग अपनाना ही आपके क्रेडिट स्कोर को मजबूत बनाता है।

ये भी पढ़ें

Post Office की इस योजना में Wife के साथ करें निवेश, हर महीने खाते में आएगी 8,633 रुपये की रकम, जानिए कैसे
कारोबार
Post Office MIS Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Nov 2025 10:10 am

Hindi News / Business / Wedding Loan: शादी का लोन लेने के क्या हैं फायदे-नुकसान, क्या इससे क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

कॉरपोरेट जॉब छोड़ चार दोस्तों ने बनाया AI होटल बुकिंग API, 4 साल में 500% से ज्यादा हुई रेवेन्यू ग्रोथ

four friends build an AI Hotel Booking API
समाचार

1 दिसंबर से बंद हो जाएगी SBI की ये सेवा, आपकी बैंकिंग सर्विस पर पड़ सकता है असर

SBI Bank
कारोबार

Personal Loan में लोगों के साथ हो रही ठगी, स्कैमर्स लगा रहे लाखों का चूना, इन 7 बातों का हमेशा रखें ध्यान

Personal Loan Scams
कारोबार

मोटी सैलरी के बावजूद नहीं बचते पैसे? कहीं ये 9 गलतियां आपको कंगाल तो नहीं बना रहीं!

Silent Wealth Killers
कारोबार

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानिए तनिष्क और जोयालुक्कास में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट

Gold Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.