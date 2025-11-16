Wedding Loan: शादी का लोन लेने के क्या हैं फायदे-नुकसान, क्या इससे क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है?

शादी के खर्चों को समझदारी से मैनेज करने के साथ एक बेहतर क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए कपल्स को शादी का लोन, योजना बनाकर लेना चाहिए। सही तरीके से उपयोग किया जाए तो शादी का लोन बोझ नहीं, बल्कि एक मजबूत वित्तीय योजना का हिस्सा बन सकता है। इसका असर पूरी तरह भुगतान अनुशासन और क्रेडिट उपयोग पर निर्भर करता है। समय पर भुगतान करने से क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत होती है, जबकि लेट या मिस्ड पेमेंट्स इसका उलटा असर डालते हैं।