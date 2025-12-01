बैंक, फार्मा, सीमेंट… पिछली 8 तिमाहियों में कौन से सेक्टर ने किया बेस्ट परफॉर्म? जानिए क्या कह रहे मुनाफे के आंकड़े

मोतीलाल ओसवाल की अर्निंग्स रिपोर्ट के अनुसार, निफ्टी 50 की कमाई 2025-26 की पहली छमाही के 5 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी छमाही में साल-दर-साल 11 फीसदी होने का अनुमान है। ब्रोकरेज हाउस ने 2025-26 के लिए निफ्टी 50 के ईपीएस अनुमान में 1.2 फीसदी और 2026-27 के लिए 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी भी की है। वहीं, नुवामा की रिपोर्ट साल 2026 में मांग को लेकर अनिश्चितता जताती है, जिसका कारण कॉरपोरेट कैपेक्स में कटौती और राजकोषीय सख्ती बताया गया है।