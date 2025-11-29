Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में हर महीने डालें 7500 रुपये, बन जाएगा 25 लाख का फंड, समझिए कैलकुलेशन

Post Office RD Calculator: डाकघर की आरडी स्कीम में लोन की सुविधा भी मिलती है। खाता खुलवाने के 1 साल बाद आप अकाउंट में जमा पैसे के 50 फीसदी के बराबर रकम का लोन ले सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 29, 2025

Post Office RD Calculator

पोस्ट ऑफिस आरडी की मैच्योरिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। (PC: AI)

Post Office RD Calculator: अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एकमुश्त पैसा नहीं है, तो आप हर महीने छोटी-छोटी बचत करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने अपनी सैलरी में से 10, 15 या 20 फीसदी हिस्सा बचाकर आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप अपने निवेश में जोखिम नहीं लेना चाहते तो पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी-छोटी बचत को निवेश करने के लिए पोस्ट ऑफिस आरडी एक अच्छा विकल्प है। यह सरकार समर्थित योजना है। इसलिए इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। आइए इस योजना से जुड़ी प्रमुख बातें जानते हैं।

खुलवा सकते हैं जॉइंट अकाउंट

डाकघर की आरडी स्कीम में कोई भी भारतीय वयस्क नागरिक सिंगल अकाउंट खुलवा सकता है। साथ ही तीन वयस्क तक मिलकर इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। 10 साल की उम्र पार कर चुका नाबालिग भी इस योजना में खाता खुलवा सकता है। इसके अलावा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के नाम पर अभिभावक अकाउंट खुलवा सकते हैं।

अधिकतम कितने भी रुपये करा सकते हैं जमा

पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आप कितने भी रुपये जमा करा सकते हैं। यहां कोई अधिकतम निवेश लिमिट नहीं है। वहीं, इस स्कीम में न्यूनतम 100 रुपये जमा किये जा सकते हैं। इस योजना में इस समय 6.7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है।

आगे बढ़ा सकते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी की मैच्योरिटी अवधि

पोस्ट ऑफिस आरडी की मैच्योरिटी अवधि 5 साल यानी 60 महीने की होती है। आप इस अवधि को आगे बढ़ा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर इस मैच्योरिटी अवधि को 5 साल आगे बढ़ाया जा सकता है। निवेशक चाहें तो इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान पैसा जमा कराएं या न कराएं। यहां प्रीमैच्योर क्लोजर की सुविधा भी मिलती है। खाता खुलवाने की तारीख के 3 साल बाद आरडी अकाउंट का प्रीमैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। अगर आप मैच्योरिटी के 1 दिन पहले भी अकाउंट बंद कराते हैं, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वाला ब्याज ही मिलेगा।

पोस्ट ऑफिस आरडी में मिलती है लोन की सुविधा

पोस्ट ऑफिस आरडी में लोन की सुविधा भी मिलती है। अकाउंट खुलवाने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट करने के बाद आप खाते में जमा पैसे के 50 फीसदी के बराबर रकम का लोन ले सकते हैं। इस लोन को एकमुश्त या किस्तों में चुकाया जा सकता है।

विवरणराशि
प्रति माह निवेश (दोनों मिलकर)₹15,000
निवेश अवधि10 साल (120 महीने)
कुल निवेश राशि₹18,00,000
कुल मैच्योरिटी राशि₹25,62,822
कुल ब्याज आय₹7,62,822
इंवेस्टमेंट टाइपपोस्ट ऑफिस RD (Recurring Deposit)

ऐसे बनेगा 25 लाख का फंड

अगर आप पति और पत्नी दोनों वर्किंग हैं, तो हर महीने 7500-7500 रुपये बचा लें। इस तरह आपके पास हर महीने 15,000 रुपये होंगे। इन 15 हजार रुपये की आरडी शुरू कर दें। 5 साल बाद आरडी अकाउंट को 5 साल के लिए और बढ़ा लें। इस तरह आप पति और पत्नी मिलकर पोस्ट ऑफिस आरडी में 10 साल तक 15 हजार रुपये महीना इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास कुल 25,62,822 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 18,00,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 7,62,822 रुपये ब्याज आय होगी।

Published on: 29 Nov 2025 05:30 pm
Hindi News / Business / Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में हर महीने डालें 7500 रुपये, बन जाएगा 25 लाख का फंड, समझिए कैलकुलेशन

