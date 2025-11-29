Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में हर महीने डालें 7500 रुपये, बन जाएगा 25 लाख का फंड, समझिए कैलकुलेशन

Post Office RD Calculator: अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एकमुश्त पैसा नहीं है, तो आप हर महीने छोटी-छोटी बचत करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने अपनी सैलरी में से 10, 15 या 20 फीसदी हिस्सा बचाकर आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप अपने निवेश में जोखिम नहीं लेना चाहते तो पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी-छोटी बचत को निवेश करने के लिए पोस्ट ऑफिस आरडी एक अच्छा विकल्प है। यह सरकार समर्थित योजना है। इसलिए इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। आइए इस योजना से जुड़ी प्रमुख बातें जानते हैं।