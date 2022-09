चिप प्लांट के लिए वेदांता ने महाराष्ट्र की जगह गुजरात को क्यों चुना? ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बताया कारण

Semiconductor Chip Plant in Gujarat: सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित होने की घोषणा के बाद से सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र को क्यों नहीं चुना गया। इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति मएउन घमासान भी देखने को मिला। अब इसपर वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

कोरोना महामारी से आम जीवन तो त्रस्त हुआ ही इससे उद्योग जगत को भी काफी नुकसान हुआ। विकास निर्माण के कार्य थम से गए थे। हालांकि, इस दौरान भी भारत ने आत्मनिर्भरता पर जोर देना बंद नहीं किया चाहे वो मेडिकल के सेक्टर में हो या उद्योग जगत में। इसी क्रम में सेमी कंडक्टर के मामले में भारत चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने में जुट गया है। भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन मिलकर गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। इसके लिए दोनों के बीच एक MoU पर भी हस्ताक्षर किये हैं। पर क्या आपको पता है पहले ये प्लांट महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला था। इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बुधवार को घमासान भी देखने को मिला।

