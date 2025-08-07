Life Certificate बनवाने के लिए नवंबर तक का इंतजार क्यों? इस प्रोसेस से अभी करें जनरेट

हर साल नवंबर में देश के करोड़ों पेंशनभोगियों को अपनी Life Certificate जमा करना होता है ताकि उन्हें पेंशन न रुके। पहले यह प्रक्रिया बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर फिजिकल सर्टिफिकेट जमा कर पूरी होती थी, जो बुजुर्ग या चलने में असमर्थ बुजुर्गों के लिए बहुत कठिन थी। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने Digital Life Certificate यानी Jeevan Pramaan की शुरुआत की। अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है, वह भी घर बैठे। खास बात यह है कि इसके लिए आपको नवंबर महीने के आने का इंतजार नहींं करना है। आप आज ही अपना Life Certificate जनरेट कर सकते हैं।