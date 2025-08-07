7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Life Certificate बनवाने के लिए नवंबर तक का इंतजार क्यों? इस प्रोसेस से अभी करें जनरेट

सरकार ने Digital Life Certificate यानी Jeevan Pramaan की शुरुआत की। अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है, वह भी घर बैठे।

भारत

Ashish Deep

Aug 07, 2025

Digital Life Certificate
Digital Life Certificate बनने से लोगों को सहूलियत हो रही है। (फोटो सोर्स : फ्री पिक)

हर साल नवंबर में देश के करोड़ों पेंशनभोगियों को अपनी Life Certificate जमा करना होता है ताकि उन्हें पेंशन न रुके। पहले यह प्रक्रिया बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर फिजिकल सर्टिफिकेट जमा कर पूरी होती थी, जो बुजुर्ग या चलने में असमर्थ बुजुर्गों के लिए बहुत कठिन थी। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने Digital Life Certificate यानी Jeevan Pramaan की शुरुआत की। अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है, वह भी घर बैठे। खास बात यह है कि इसके लिए आपको नवंबर महीने के आने का इंतजार नहींं करना है। आप आज ही अपना Life Certificate जनरेट कर सकते हैं।

क्या है Jeevan Pramaan?

Jeevan Pramaan एक Digital Life Certificate है, जिसे आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए ऑनलाइन जनरेट किया जाता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नवंबर 2014 को लॉन्च किया था। इसे एक बार जनरेट करने के बाद ऑनलाइन ही बैंक या पेंशन वितरण एजेंसी (PDA) तक पहुंचाया जा सकता है।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी कागज :

1; आधार कार्ड – आधार नंबर जरूरी है।

2; रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर – OTP के लिए जरूरी।

3; बायोमेट्रिक डिवाइस – जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर या आईरिस स्कैनर।

4; इंटरनेट कनेक्शन

5; सॉफ्टवेयर क्लाइंट – जिसे आप Jeevan Pramaan पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।

6; Windows PC/Laptop या Android Mobile/Tablet

    Jeevan Pramaan Online कैसे बनवाएं?

    विकल्प 1: खुद घर पर बनाएं

    1; Jeevan Pramaan की वेबसाइट पर जाएं: jeevanpramaan.gov.in

    2; वहां से Windows या Android के लिए Client Software डाउनलोड करें।

    3; इंस्टॉलेशन के बाद अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर से OTP रजिस्ट्रेशन करें।

    4; बायोमेट्रिक डिवाइस को सिस्टम से कनेक्ट करें और फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन करें।

    5; फिर जरूरी जानकारी जैसे PPO नंबर, पेंशन टाइप, बैंक डिटेल आदि भरें।

    6; पुनः बायोमेट्रिक स्कैन करें और Submit करें।

    7; सफल सर्टिफिकेट जनरेशन के बाद मोबाइल पर Jeevan Pramaan ID मिलती है।

      विकल्प 2: CSC सेंटर या बैंक से बनवाएं

      अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो आप नजदीकी CSC सेंटर, बैंक, या सरकारी डिजिटल सेवा केंद्र पर जाकर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा शुल्क लिया जाता है। नजदीकी केंद्र की सूची आप jeevanpramaan.gov.in/locater पर देख सकते हैं।

      सर्टिफिकेट कहां मिलेगा?

      1; SMS के जरिए आपको Pramaan ID मिलेगा।

      2; Jeevan Pramaan पोर्टल पर जाकर आधार नंबर या Pramaan ID से आप अपना सर्टिफिकेट PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।

      3; आपकी पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी (PDA) इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकती है। आपको अलग से बैंक जाने की जरूरत नहीं होती।

        क्या हैं फायदे :

        घर बैठे पेंशनर की पहचान हो जाती है।
        लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा।
        बुढ़ापे में किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
        गलत पेंशन भुगतान की संभावना घटती है।

