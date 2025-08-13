DA Arrear : महंगाई भत्ते की 3 किस्तों का एरियर क्या मोदी सरकार जारी करेगी?

DA Arrear : Covid 19 के दौरान जनवरी 2020 से जुलाई 2021 के बीच मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तों को फ्रीज कर दिया था। उसके बाद से ही केंद्रीय और राज्य कर्मचारी इन किस्तों को रिलीज करने की मांग सरकार से लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब तक सरकार की ओर से इसे लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी क्रम में कोरोना काल में रोके गए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के एरियर को लेकर लोकसभा में सवाल-जवाब हुआ। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि फिलहाल इन बकायों को जारी करना सरकार के लिए संभव नहीं है।