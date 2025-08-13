13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

DA Arrear : महंगाई भत्ते की 3 किस्तों का एरियर क्या मोदी सरकार जारी करेगी?

कोरोना काल में रोके गए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के एरियर को लेकर लोकसभा में सवाल-जवाब हुआ।

भारत

Ashish Deep

Aug 13, 2025

dearness relief
केंद्र सरकार के सभी उद्यमों में करीब 47 लाख कर्मचारी काम करते हैं। (फोटो सोर्स : फ्री पिक)

DA Arrear : Covid 19 के दौरान जनवरी 2020 से जुलाई 2021 के बीच मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तों को फ्रीज कर दिया था। उसके बाद से ही केंद्रीय और राज्य कर्मचारी इन किस्तों को रिलीज करने की मांग सरकार से लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब तक सरकार की ओर से इसे लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी क्रम में कोरोना काल में रोके गए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के एरियर को लेकर लोकसभा में सवाल-जवाब हुआ। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि फिलहाल इन बकायों को जारी करना सरकार के लिए संभव नहीं है।

जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक रुका महंगाई भत्ता

कांग्रेस सांसद आनंद भदौरिया ने पूछा था कि जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक की 3 किस्तें (01 जनवरी 2020, 01 जुलाई 2020 और 01 जनवरी 2021) क्यों रोकी गईं? और क्या सरकार की वित्तीय स्थिति अब भी इतनी खराब है कि बकाया नहीं दिया जा सकता? इस पर मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर भारी असर पड़ा था, जिससे सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ा। ऐसे में खर्च को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया था।

महामारी के नुकसान की भरपाई के लिए रोका महंगाई भत्ता

मंत्री के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार का राजकोषीय घाटा 9.2% तक पहुंच गया था, लेकिन बजट अनुमान 2025-26 में यह घटकर 4.4% पर आ गया है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि महामारी के कारण हुए वित्तीय नुकसान और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी खर्चों का असर 1 साल से ज्यादा समय तक रहा। इसी वजह से 18 महीने के बकाए को जारी करना अब भी व्यावहारिक नहीं माना गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों में नाराजगी

देशभर में करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी इस एरियर का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने 2021 के बाद से DA/DR की नियमित किस्तें तो बहाल कर दीं, लेकिन कोरोना काल की 3 किस्तें अब तक नहीं दी गईं। संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके वर्मा ने कहा कि इन किस्तों का एरियर मिलने पर कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी रकम मिल सकती है, लेकिन सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही है।

सरकार का रुख साफ

वित्त मंत्रालय का रुख साफ है कि कोरोना काल के वित्तीय असर और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की जरूरत के कारण यह फैसला लिया गया था। भले ही घाटा अब कम हो गया है, लेकिन महामारी के समय हुए खर्च का दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मंत्री ने यह नहीं बताया कि भविष्य में यह एरियर कब जारी होगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज करती रही तो वे विरोध का रास्ता अपना सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Published on:

13 Aug 2025 10:20 am

Hindi News / Business / DA Arrear : महंगाई भत्ते की 3 किस्तों का एरियर क्या मोदी सरकार जारी करेगी?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.