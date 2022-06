विश्व व्यापार संगठन का 12वां सम्मेलन आज से शुरू होगा, किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा पर जोर देगा भारत

World Trade Organization: विश्व व्यापार संगठन का 12वां सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। यह सम्मेलन लगभग पांच साल के अंतराल के बाद हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत कोरोना महामारी, मत्स्य पालन में सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा व किसानों से जुड़े हितों की रक्षा पर जोर देगा।

World Trade Organization: विश्व व्यापार संगठन का 12वां सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शुरू हो रहा है। भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे। उद्योग मंत्रालय के अनुसार यह सम्मेलन पांच साल बाद होने जा रहा है। इस सम्मेलन में विकासशील और विकसित देशों के बीच के आमने-सामने बैठक होती है। आपको बता दें कि यह सम्मेलन 12 जून यानी आज से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा।

World Trade Organization's 12th conference will begin from today, India will emphasize on protecting the interests of farmers and fishermen