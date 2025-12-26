बदल सकेंगे अपना पुराना Gmail एड्रेस! गूगल ला रहा नया फीचर, जानिए कैसे काम करेगा

दरअसल, एक बार जब यूजर अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर लेता है तो उसका मूल ईमेल एड्रेस एक एलियास (उर्फ) बन जाता है जो कि ई-मेल्स हासिल करना जारी रखता है, पुराना ईमेल एड्रेस अब भी काम करता रहेगा और इसे भेजे गए ईमेल्स अब भी इनबॉक्स में पहुंचेंगे। यूज़र्स अपने पुराने या नए Gmail एड्रेस दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके साइन इन कर सकते हैं। जबकि सभी मौजूदा अकाउंट डेटा (जैसे फोटो, मैसेज और ईमेल्स) पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ता है. यह अपडेट धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए शुरू किया जा रहा है। साथ ही Gmail, Drive, YouTube और Maps जैसी सर्विसेज के लिए मौजूद साइन-इन एक्सेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।