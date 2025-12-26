26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

बदल सकेंगे अपना पुराना Gmail एड्रेस! गूगल ला रहा नया फीचर, जानिए कैसे काम करेगा

Gmail एड्रेस को बदलने का ये फीचर कब से मिलेगा, कितनी बार कोई यूजर नाम बदल सकेगा, ये जानकारी गूगल ने दी है. साथ में कुछ हिदायतें भी दी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 26, 2025

अबतक एक बार जो गूगल आईडी बन गई, उसमें कोई बदलाव संभव नहीं था. (PC: Canva/Google)

अगर आपको अपना Gmail अकाउंट एड्रेस पसंद नहीं है तो आप उसे जल्द ही बदल सकते हैं. दरअसल, गूगल ऐसा बदलाव लागू करने की तैयारी कर रहा है. गूगल ने अपने सपोर्ट पेज को अपडेट किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब यूज़र्स अपने Gmail एड्रेस को बदल सकते हैं. इससे गूगल का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स को फायदा होगा.

Gmail एड्रेस बदलने का गूगल प्लान

कई यूजर्स हैं जिन्होंने बहुत पहले कोई गूगल आईडी बनाई, लेकिन वक्त के साथ उन्हें ये अहसास हुआ कि उन्हें ये गूगल एड्रेस पसंद नहीं है, लेकिन गूगल एड्रेस में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए मजबूरी में उसी गूगल एड्रेस को इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि एक बार आईडी बन गई तो बन गई. लेकिन गूगल ने यूजर्स की इसी तकलीफ को दूर करने के लिए बड़े बदलावों का ऐलान किया है.

गूगल एड्रेस में बदलाव करने का मतलब ये कि ई-मेल एड्रेस का पहला हिस्सा, यानी @gmail.com से पहले वाला भाग, यूज़र बदल सकता है और उनका Google अकाउंट वही रहेगा, जिसमें उनके कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव फाइल्स, ईमेल्स और फोटो शामिल हैं। यूजर ऐसा करने पर अपने अकाउंट का एक्सेस भी नहीं खोएंगे.

कितनी बार बदल सकेंगे एड्रेस

मगर, ऐसा भी नहीं है कि आप जब चाहें, हर हफ्ते ही गूगल एड्रेस को बदल सकेंगे, Forbes के मुताबिक गूगल की नई सुविधा यूज़र्स को कुछ सीमाओं के साथ Gmail एड्रेस बदलने की इजाजत देती है। यूजर्स यह बदलाव हर 12 महीने में केवल एक बार कर सकते हैं, और पूरी जिंदगी में अधिकतम तीन बार एड्रेस बदल सकते हैं।

पुराने एड्रेस का क्या होगा?

दरअसल, एक बार जब यूजर अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर लेता है तो उसका मूल ईमेल एड्रेस एक एलियास (उर्फ) बन जाता है जो कि ई-मेल्स हासिल करना जारी रखता है, पुराना ईमेल एड्रेस अब भी काम करता रहेगा और इसे भेजे गए ईमेल्स अब भी इनबॉक्स में पहुंचेंगे। यूज़र्स अपने पुराने या नए Gmail एड्रेस दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके साइन इन कर सकते हैं। जबकि सभी मौजूदा अकाउंट डेटा (जैसे फोटो, मैसेज और ईमेल्स) पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ता है. यह अपडेट धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए शुरू किया जा रहा है। साथ ही Gmail, Drive, YouTube और Maps जैसी सर्विसेज के लिए मौजूद साइन-इन एक्सेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज में ये भी कहा है कि नए Gmail एड्रेस पर स्विच करने से कुछ गूगल सर्विसेज और फीचर्स का इस्तेमाल करने में दिक्कतें आ सकती हैं. जो यूज़र्स क्रोमबुक, गूगल कन्वीनियंस से साइन-इन करते हैं, या रिमोट डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सपोर्ट पेज पर बताए गए अतिरिक्त स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

ये भी पढ़ें

एक ने टेम्पो चलाई तो दूसरे ने छोटे से कमरे से शुरू किया बिजनेस! कौन हैं नई एयरलाइन शंख एयर और अल-हिंद एयर के मालिक
कारोबार
कौन हैं नई एयरलाइन शंख एयर और अल-हिंद के मालिक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Dec 2025 01:08 pm

Published on:

26 Dec 2025 01:07 pm

Hindi News / Business / बदल सकेंगे अपना पुराना Gmail एड्रेस! गूगल ला रहा नया फीचर, जानिए कैसे काम करेगा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Real Estate News: रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे 1 लाख लोगों को मिलेगा मकान, सरकार जल्द लॉन्च करेगी फंड

Real Estate News
कारोबार

पैसा हर मर्ज की दवा नहीं... 4 लाख महीना कमाने वाले ने बयां किया दर्द

Viral Story
कारोबार

PAN को Aadhaar से लिंक कराने और ITR भरने का न चूकें आखिरी मौका, 31 दिसंबर है डेडलाइन, जान लें प्रोसेस

How To Link PAN and Aadhaar
कारोबार

सोना-चांदी-कॉपर की रिकॉर्ड तेजी: क्या 2026 में भी चमकेंगे मेटल्स? जानिए 5 बड़े कारण

कारोबार

ITR फाइल करना भूल गए? कर सकते हैं Updated ITR और Revised ITR फाइल, जानें क्या है दोनों में अंतर

Updated ITR vs Revised ITR
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.