बदल सकेंगे अपना पुराना Gmail एड्रेस! गूगल ला रहा नया फीचर, जानिए कैसे काम करेगा

अबतक एक बार जो गूगल आईडी बन गई, उसमें कोई बदलाव संभव नहीं था. (PC: Canva/Google)
अगर आपको अपना Gmail अकाउंट एड्रेस पसंद नहीं है तो आप उसे जल्द ही बदल सकते हैं. दरअसल, गूगल ऐसा बदलाव लागू करने की तैयारी कर रहा है. गूगल ने अपने सपोर्ट पेज को अपडेट किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब यूज़र्स अपने Gmail एड्रेस को बदल सकते हैं. इससे गूगल का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स को फायदा होगा.
कई यूजर्स हैं जिन्होंने बहुत पहले कोई गूगल आईडी बनाई, लेकिन वक्त के साथ उन्हें ये अहसास हुआ कि उन्हें ये गूगल एड्रेस पसंद नहीं है, लेकिन गूगल एड्रेस में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए मजबूरी में उसी गूगल एड्रेस को इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि एक बार आईडी बन गई तो बन गई. लेकिन गूगल ने यूजर्स की इसी तकलीफ को दूर करने के लिए बड़े बदलावों का ऐलान किया है.
गूगल एड्रेस में बदलाव करने का मतलब ये कि ई-मेल एड्रेस का पहला हिस्सा, यानी @gmail.com से पहले वाला भाग, यूज़र बदल सकता है और उनका Google अकाउंट वही रहेगा, जिसमें उनके कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव फाइल्स, ईमेल्स और फोटो शामिल हैं। यूजर ऐसा करने पर अपने अकाउंट का एक्सेस भी नहीं खोएंगे.
मगर, ऐसा भी नहीं है कि आप जब चाहें, हर हफ्ते ही गूगल एड्रेस को बदल सकेंगे, Forbes के मुताबिक गूगल की नई सुविधा यूज़र्स को कुछ सीमाओं के साथ Gmail एड्रेस बदलने की इजाजत देती है। यूजर्स यह बदलाव हर 12 महीने में केवल एक बार कर सकते हैं, और पूरी जिंदगी में अधिकतम तीन बार एड्रेस बदल सकते हैं।
दरअसल, एक बार जब यूजर अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर लेता है तो उसका मूल ईमेल एड्रेस एक एलियास (उर्फ) बन जाता है जो कि ई-मेल्स हासिल करना जारी रखता है, पुराना ईमेल एड्रेस अब भी काम करता रहेगा और इसे भेजे गए ईमेल्स अब भी इनबॉक्स में पहुंचेंगे। यूज़र्स अपने पुराने या नए Gmail एड्रेस दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके साइन इन कर सकते हैं। जबकि सभी मौजूदा अकाउंट डेटा (जैसे फोटो, मैसेज और ईमेल्स) पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ता है. यह अपडेट धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए शुरू किया जा रहा है। साथ ही Gmail, Drive, YouTube और Maps जैसी सर्विसेज के लिए मौजूद साइन-इन एक्सेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज में ये भी कहा है कि नए Gmail एड्रेस पर स्विच करने से कुछ गूगल सर्विसेज और फीचर्स का इस्तेमाल करने में दिक्कतें आ सकती हैं. जो यूज़र्स क्रोमबुक, गूगल कन्वीनियंस से साइन-इन करते हैं, या रिमोट डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सपोर्ट पेज पर बताए गए अतिरिक्त स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
