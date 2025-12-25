एक ने टेम्पो चलाई तो दूसरे ने छोटे से कमरे से शुरू किया बिजनेस! कौन हैं नई एयरलाइन शंख एयर और अल-हिंद एयर के मालिक

इन तीन एयरलाइंस में से दो प्रमोटर्स का एविएशन इंडस्ट्री से कोई सीधा जुड़ाव नहीं था और न ही किसी बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक था. अगर कोई ताल्लुक था, तो एक सपने से कि जिंदगी में कुछ करना है. इनमें से एक ने कानपुर की सड़कों पर दोस्तों के साथ टेंपो चलाकर जिंदगी का मकसद समझा, तो दूसरे ने अपने जुनून को पूरा करने के लिए एक केरल के कालीकट में छोटे से कमरे से टूर-ट्रेवल का बिजनेस शुरू किया, अब ये दोनों ही आज देश के आसमान पर पंख पसारने को तैयार हैं. आप जरूर जानना चाहेंगे इनकी कहानी कि कैसे इनकी कोशिशें चुनौतियों की जमीन से उठकर कामयाबी के फलक पर जा बैठीं।