युवाओं ने कर्ज लेकर मनाया नए साल का जश्न, खर्च कर डाले 14 करोड़! अब फरवरी से भरेंगे EMIs

नए साल के मौके पर युवा पार्टियों का हिस्सा बनने को बेताब रहते हैं। होटल-बार, नाइट क्लब आदि में होने वालीं इन पार्टियों के लिए मोटी एंट्री फीस होती है। इसके अलावा, पीने-पिलाने पर भी काफी खर्चा होता है। इन्हीं सब के लिए युवाओं ने कर्जा लिया है। NBT की रिपोर्ट के अनुसार, नए साल के जश्न के मौके पर शराब की जमकर बिक्री हुई। खासकर, 30 और 31 दिसंबर को बिक्री ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। इन 2 दोनों के दौरान गौतमबुद्धनगर जिले में करीब 35 करोड़ की शराब बिकी। इससे आबकारी विभाग के खाते में ही 24 से 25 करोड़ बतौर राजस्व आ गए। यह आंकड़ा 2024 के मुकाबले काफी ज्यादा है। नए साल के स्वागत में युवा लगभग 7 लाख लीटर शराब गटक गए।