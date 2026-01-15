BMC चुनाव के लिए शेयर बाजार बंद करने पर नाराज हुए नितिन कामत; कहा- ‘ये एक खराब प्लानिंग है’

नितिन कामत लिखते हैं कि हमारे बाजार, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव है, एक स्थानीय नगर निगम चुनाव के लिए बंद कर दिए जाते हैं, खराब प्लानिंग और सेकंड-ऑर्डर इफेक्ट्स की गंभीर समझ की कमी को दर्शाता है। वो चार्ली मंगर की कही हुई एक बात को लिखते हैं कि मुझे प्रोत्साहन दिखाओ, मैं तुम्हें परिणाम दिखा दूंगा। वो आगे कहते हैं 'यह छुट्टी बनी हुई है क्योंकि जिन लोगों की बात मायने रखती है, उनके पास बाजार की छुट्टी का विरोध करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है।'