6 लाख से कम में लॉन्च हुआ Datsun Go और Go plus का ऑटोमैटिक वर्जन, जानें क्या है खास

हमारे देश में ऑटोमैटिक कारों की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है इसे देखते हुए दैटसन इंडिया ने अपनी कार गो और गो प्लस का ऑटोमैटिक वेरिएंट निकाला है।