Big News: बदल गया PG Course, चार साल के ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं एक साल का पीजी, जानिए नियम  

एक साल का पीजी कोर्स कर सकते हैं छात्र (One Year PG Course Programme)

पीजी पाठ्यक्रम के नए डिजाइन के तहत अब कॉलेजों को ये छूट होगी कि वे अलग-अलग तरह के पीजी प्रोग्राम शुरू करें। अगर आपने तीन साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो आप दो साल का पीजी कोर्स (2 Year PG Course) चुन सकते हैं, जिसमें दूसरे साल आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वर्क पर रख सकते हैं। हालांकि, एक वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्स में बीई-बीटेक वाले छात्र दाखिला नहीं ले सकते। बीई-बीटेक को छोड़ अन्य सभी ऑनर्स कोर्स वाले छात्र एक साल के स्नातकोत्तर प्रोगाम में दाखिला ले सकते हैं।

यह भी पढ़ें कौन हैं NCERT Director, इतिहास के जानकार, रामायण के लिए कर चुके हैं काम, जानिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहीं आपने चार साल का ऑनर्स या रिसर्च के साथ ऑनर्स प्रोग्राम किया है तो आपके लिए एक साल के पीजी कोर्स भी उपलब्ध होंगे। इस तरह कई छात्रों के समय की बचत होगी। साथ ही नए शैक्षणिक सत्र से पांच साल का इंटीग्रेटेड बैचलर और मास्टर प्रोग्राम भी होगा। इस तरह छात्र एक साथ दो डिग्रियां ले सकते हैं। वहीं आपने चार साल का ऑनर्स या रिसर्च के साथ ऑनर्स प्रोग्राम किया है तो आपके लिए एक साल के पीजी कोर्स भी उपलब्ध होंगे। इस तरह कई छात्रों के समय की बचत होगी। साथ ही नए शैक्षणिक सत्र से पांच साल का इंटीग्रेटेड बैचलर और मास्टर प्रोग्राम भी होगा। इस तरह छात्र एक साथ दो डिग्रियां ले सकते हैं।

यह भी पढ़ें राजस्थान के इस विश्वविद्यालय में दूसरे राज्यों से पढ़ने आते हैं छात्र, हिंदी के लिए है बेस्ट कॉलेज पीजी कोर्स में क्या हुआ है बदलाव (PG Course) एनईपी के तहत, अगर कोई छात्र चाहे तो एक विषय से दूसरे विषय में जा सकता है। ग्रेजुएशन में मेजर और माइनर विषय लेने वाले छात्र पीजी में किसी एक को चुन सकते हैं। नए करिकुलम में आप अपने पसंद का विषय चुन सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ाई करने का विकल्प रहेगा। UGC के नियमों के मुताबिक, आप अलग-अलग विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई कर सकेंगे। एनईपी के तहत, अगर कोई छात्र चाहे तो एक विषय से दूसरे विषय में जा सकता है। ग्रेजुएशन में मेजर और माइनर विषय लेने वाले छात्र पीजी में किसी एक को चुन सकते हैं। नए करिकुलम में आप अपने पसंद का विषय चुन सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ाई करने का विकल्प रहेगा। UGC के नियमों के मुताबिक, आप अलग-अलग विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई कर सकेंगे।