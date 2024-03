CA Course In Rajasthan: राजस्थान का ये जिला CA की तैयारी के लिए है बेस्ट, देखें

CA Factory से हर साल करीब 200 CA निकल रहे हैं (CA Course In Rajasthan)

राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थी सीए (CA Course In Rajasthan) की तैयारी करने भीलवाड़ा आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीते कुछ वर्षों से भीलवाड़ा से हर साल 200 से अधिक सीए निकल रहे हैं। यही कारण है कि यहां स्थानीय छात्रों के अलावा अन्य जिलों से भी छात्र पढ़ने आते हैं।



यह भी पढ़ें यूट्यूब तरुणी के लिए बना वरदान, पहले प्रयास में हुई सफल

एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर साल 25 फीसदी की दर से सीए की मांग बढ़ रही है। जीएसटी के बाद इसकी मांग और भी बढ़ी है। भारत के साथ-साथ विदेशों में भी सीए की डिमांड में तेजी आई है। प्लेसमेंट और पैकेज के लिहाज से भी युवाओं के लिए यह एक बेहतर करियर ऑप्शन (Career Options After 12th) है, इसलिए अभिभावक भी बच्चों का भविष्य इसी क्षेत्र में देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर साल 25 फीसदी की दर से सीए की मांग बढ़ रही है। जीएसटी के बाद इसकी मांग और भी बढ़ी है। भारत के साथ-साथ विदेशों में भी सीए की डिमांड में तेजी आई है। प्लेसमेंट और पैकेज के लिहाज से भी युवाओं के लिए यह एक बेहतर करियर ऑप्शन (Career Options After 12th) है, इसलिए अभिभावक भी बच्चों का भविष्य इसी क्षेत्र में देख रहे हैं।



यह भी पढ़ें Police Bharti परीक्षा की कर रहे हैं तैयारी तो इन 6 बिंदुओं का ध्यान जरूर रखें क्या होती है CA की परीक्षा? (CA Ki Pariksha Kya Hoti Hai)

सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) एक प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा का आयोजन साल में दो बार किया जाता है, एक बार मई में और दूसरी बार नवंबर के महीने में। किसी भी स्ट्रीम के छात्र 12वीं के बाद सीए की परीक्षा में बैठ सकते हैं। हालांकि, जिन्होंने 12वीं में कॉमर्स लिया है, उनके लिए आगे की पढ़ाई काफी आसान हो जाती है। सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) एक प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा का आयोजन साल में दो बार किया जाता है, एक बार मई में और दूसरी बार नवंबर के महीने में। किसी भी स्ट्रीम के छात्र 12वीं के बाद सीए की परीक्षा में बैठ सकते हैं। हालांकि, जिन्होंने 12वीं में कॉमर्स लिया है, उनके लिए आगे की पढ़ाई काफी आसान हो जाती है।