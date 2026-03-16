Coimbatore गैस सिलेंडर जमाखोरी: 997 कमर्शियल सिलेंडर जब्त

Coimbatore जिले के लक्ष्मी मिल्स क्षेत्र के पास स्थित एक गोदाम में गैस सिलेंडर की अवैध जमाखोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस, गैस कंपनियों, सिविल सप्लाई विभाग और फूड सेल की संयुक्त टीम ने छापा मारा। छापे के दौरान मौके पर 33 वर्षीय कार्तिक, जो सुलूर स्थित 'ग्रीन गैस' एजेंसी चलाता है, को हिरासत में लिया गया।