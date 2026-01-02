विदेश मंत्री जयशंकर का चीन-पाकिस्तान पर सख्त संदेश, संप्रभुता से समझौता नहीं

पाकिस्तान के संदर्भ में जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी देश द्वारा आतंकवाद को लगातार समर्थन देने के चलते भारत को कड़े फैसले लेने पड़े हैं। उन्होंने कहा, "दशकों की हिंसा के बाद अब कोई भारत को अपनी रक्षा के तौर-तरीकों पर उपदेश नहीं दे सकता।" जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि सतत सीमा-पार आतंक के माहौल में सामान्य संबंध संभव नहीं हैं और ऐसे हालात में संवाद तोड़ना भारत का वैध अधिकार है।