Tamil Nadu Assembly Election2026: शहरी मतदाता घटे, Tiruporur में महिला वोटर्स आगे

चेंगलपेट जिले की Tiruporur विधानसभा सीट तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही है। यहां पारंपरिक गांव, IT सेक्टर, बहुमंजिला अपार्टमेंट्स, औद्योगिक पार्क और कृषि भूमि एक साथ मौजूद हैं। क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं की कमी, जल संकट, जलभराव, यातायात जाम और खराब सड़कों की समस्या प्रमुख है। IT कर्मचारियों और नए निवासियों के लिए जल निकासी और यातायात सुविधाएं जरूरी हैं, जबकि महिलाएं पानी, स्वास्थ्य और सुरक्षा की मांग कर रही हैं।