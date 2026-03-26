Tamil Nadu Assembly Elections: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अंतिम मौका आज

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि सभी योग्य लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष खिड़की खोली गई है। आयोग ने नागरिकों को सलाह दी है कि मतदान दिवस पर किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए वे पहले ही अपने नाम वोटर लिस्ट में जांच लें। आयोग ने यह भी कहा कि आज नाम शामिल कराने का अंतिम अवसर है और नागरिकों को इसमें भागीदारी जरूर करनी चाहिए।