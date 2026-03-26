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Tamil Nadu Assembly Elections: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अंतिम मौका आज

तमिलनाडु में वोटर लिस्ट अपडेट कराने का आज आखिरी मौका है। अब तक 3 लाख से अधिक नागरिकों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम जरूर शामिल करवा लें। Tamil Nadu Assembly Elections [&hellip;]

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चेन्नई

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shivali agrawal

Mar 26, 2026

Rajasthan Panchayat elections

प्रतीकात्मक तस्वीर

तमिलनाडु में वोटर लिस्ट अपडेट कराने का आज आखिरी मौका है। अब तक 3 लाख से अधिक नागरिकों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम जरूर शामिल करवा लें।

Tamil Nadu Assembly Elections 23 अप्रैल को

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को एक ही चरण में आयोजित होंगे। राज्य में अभी करीब 5.67 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वे मतदान के अधिकार से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आयोग ने आज 26 मार्च को वोटर सूची में नाम जोड़ने के लिए अंतिम दिन के रूप में घोषित किया है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन

आयोग के अनुसार, पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर संबंधित वोटर पंजीकरण अधिकारी को जमा कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन वोटर्स सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि यह विशेष प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई है ताकि कोई भी योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

निर्वाचन आयोग की अपील: अंतिम मौके का लाभ उठाएं

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि सभी योग्य लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष खिड़की खोली गई है। आयोग ने नागरिकों को सलाह दी है कि मतदान दिवस पर किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए वे पहले ही अपने नाम वोटर लिस्ट में जांच लें। आयोग ने यह भी कहा कि आज नाम शामिल कराने का अंतिम अवसर है और नागरिकों को इसमें भागीदारी जरूर करनी चाहिए।

लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में योगदान

निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग इस मौके का लाभ उठाएंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। आयोग ने साफ किया है कि समय रहते आवेदन करने से नागरिकों को मतदान के दिन किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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Updated on:

26 Mar 2026 12:04 pm

Published on:

26 Mar 2026 12:03 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Tamil Nadu Assembly Elections: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अंतिम मौका आज

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