कागजों पर 127 गोशालाएं, जमीन पर 90 प्रतिशत बंद,35 हजार आवारा गोवंश से जूझ रहे जिले के शहर

प्रशासन का दावा 127 गोशालाएं संचालित हो रहीं, हकीकत में 90 प्रतिशत बंद पड़ी, 35 हजार से अधिक मवेशी सड़कों पर घूम रहेछतरपुर. छतरपुर जिले की सडक़ों पर शाम ढलते ही गोवंश के झुंड का कब्ज़ा हो जाता है। चाहे खजुराहो हाइवे हो, नौगांव रोड, सागर रोड या महोबा रोड, हर जगह झुंड बैठे रहते हैं। यातायात रुकता है, सडक़ हादसे होते हैं और लोग प्रशासन को कोसते नजर आते हैं। जिला प्रशासन दावा करता है कि यहां 127 गोशालाएं संचालित हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 90 फीसदी गोशालाएं केवल कागजों पर दर्ज हैं।