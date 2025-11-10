Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

युवाओं की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को एचआइवी और नशे के प्रति कर रहे जागरूक, 160 लोगों को किया नशा मुक्त

गांव-गांव जाकर एचआइवी के बारे में जागरूक कर रहे हैं और किस तरह एचआइवी फैलता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Nov 10, 2025

awaerness

जागरुक करती युवाओं की टीम

जिले में नशे के आदी और एचआइवी संक्रमित लोगों के लिए शहर के युवाओं की टीम सहारा बनकर उभर रही है। वे गांव-गांव जाकर एचआइवी के बारे में जागरूक कर रहे हैं और किस तरह एचआइवी फैलता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहीं ऐसे लोग जो एचआइवी पॉजीटिव हैं उनकी जांच और दवा आदि का भी प्रबंध, शासकीय स्वास्थ्य सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं।

लोगों को कर रहे अवेयर

शहर के योगेश साहू और उनकी टीम मिलकर जिले भर में जाकर लोगों को नशे और एचआइवी के बारे में जागरूक कर रहे हैं। योगेश ने बताया कि जिले भर में एचआइवी के लक्षण वाले लोगों की संख्या तीन सौ है। इन्हें हम लोग अपनी भाषा में आइडी यूजर कहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो इंजेक्शन के माध्यम से नशे का सेवन करते थे और संक्रमित सुई के माध्यम से एचआइवी के लक्षण वाली श्रेणी में आ गए। इन लोगों को हमारी टीम सबसे पहले तो नशा छुड़वाने में मदद कर रही है। उसके बाद जिला अस्पताल छतरपुर और बीएमसी सागर में परीक्षण कराने ले जाती है। साथ ही हर तीन माह में इनका चैकअप करवाते हैं। इनमें से 160 लोगों को नशे से मुक्त कर दिया गया है।

ड्रग एडिक्शन की होती हैं जांच

ओएसटी छतरपुर में ड्रग एडिक्ट लोगों को उनकी ड्रग लेने की क्षमता के आधार पर दवाई दी जाती है। यह दवा पीसकर मुंह में दी जाती है। वहीं कुछ आइडी यूजर ऐेसे भी हैं जिन्हें इंजेक्ट रूप में ड्रग देते हैं तो उन्हें किस प्रकार इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए इसकी जानकारी और प्रैक्टिस कराते हैं।

140 एचआरजी लोग

योगेश का कहना है कि जिले में 140 लोग एचआरजी (हाई रिस्क ग्रुप) वाले हैं जो एचआइवी ग्रसित हैं उन्हें दवा देते हैं और उनकी मॉनिटिरिंग भी कर रहे हैं। इन लोगों को अभी ओएसटी आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कुछ लोगों में स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक बदलाव भी देखे गए हैं। इन्हें समझाइश दी जा रही है कि किन कारणों से इन्हें एचआइवी फैलाने से रोका जाए। कई बार एचआरजी ग्रुप के लोग नशे की हालत में असुरक्षित यौन संबंध बना लेते हैं तो ऐसे लोगों को सबसे पहले आइडी यूजर में लाया जा रहा है उसके बाद इन्हें ड्रग फ्री कराया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 10:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / युवाओं की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को एचआइवी और नशे के प्रति कर रहे जागरूक, 160 लोगों को किया नशा मुक्त

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर की खूबसूरती में दाग लगा रहीं जर्जर सडक़े, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

road
छतरपुर

एमपी में टीचर ने बच्चे को ऐसा पीटा…कि कंधे की हड्डी टूटी

छतरपुर

सिर्फ नाम की कार्रवाई! बिजली कटने के बाद भी चल रही जहरीली शराब फैक्ट्री, प्रशासन बना मौन दर्शक

naugaon liquor factory pollution electricity cuts mpcb ngt mp news
छतरपुर

छतरपुर की क्रांति पहुंची गृहग्राम,खजुराहो एयरपोर्ट से घुवारा तक जगह-जगह हुआ भव्य स्वागत

kranti gaud
समाचार

सात साल बाद भी नहीं मिला उड़द का भुगतान, इसलिए भावांतर पर भरोसा नहीं जता रहे किसान, जो आ रहे वे गिरदावरी में उलझे

mandi
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.