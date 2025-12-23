पैक्ड पाउडर मिल्क से दूरी है जरूरी, 11 माह में 639 बच्चों को अल्सर की शिकायत, 76 में किडनी से जुड़ी समस्या देखी गई

आजकल पैक्ड पाउडर मिल्क को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है जिस वजह से सेवन करने के बाद बच्चों में अल्सर, किडनी और निमोनिया जैसी बीमारियों के लक्षण देखे जा रहे हैं। क्योंकि बंद पैकेट के दूध में केमिकल की मात्रा होती है जिससे पाचन क्रिया भी प्रभावित हो रही है।चिकित्सकों का कहना है कि 5 साल की आयु तक बच्चों को केवल हेल्दी भोजन का ही सेवन कराना चाहिए। वहीं कुछ मामलों में देखा गया है कि 6 माह की आयु के पहले ही बच्चों को पैक्ड मिल्क और फूड का सेवन करा दिया जाता है, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है। 6 माह तक बच्चों को केवल मां का स्तनपान ही जरूरी होता है। अन्य फूड बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उनके स्वास्थ्य पर खतरनाक साबित होता है।