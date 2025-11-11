बनारस–खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस आज से होगा नियमित संचालन होगा

रेल मंत्रालय भारत सरकार ने बनारस और खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 26506/26505) के नियमित संचालन की औपचारिक स्वीकृति दे दी है। यह हाई-स्पीड आधुनिक ट्रेन 11 नवम्बर 2025 से नियमित रूप से सप्ताह में छह दिन (गुरुवार को छोड़कर) चलेगी।यह ट्रेन न केवल दो धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों बनारस और खजुराहो को जोड़ेगी, बल्कि इसके माध्यम से चित्रकूट, बांदा, महोबा और बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी में भी बड़ा सुधार होगा। रेल प्रशासन के अनुसार, इस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन क्षेत्र के तीर्थ, शिक्षा, व्यापार और पर्यटन को नई ऊर्जा देगा।