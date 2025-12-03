7 हजार से ज्यादा टीबी मरीज, 2500 नए केस, छतरपुर में टीबी रोकथाम अभियान पिछड़ा

इस वर्ष जिले की 65 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। इनमें से 7 पंचायतों को सिल्वर और 58 को ब्रोंज मेडल मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया था कि 67 पंचायतें मानदंडों पर खरी उतरी हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने दो पंचायतों को सूची से निकाल दिया। पिछले साल केवल 11 पंचायतें ही टीबी मुक्त घोषित हुई थीं, इसलिए यह संख्या प्रगति का संकेत भी है। पंचायतों में टीबी के संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए नियमित स्क्रीनिंग से लेकर घर-घर जाकर जांच की व्यवस्था की गई। संयुक्त टीम ने सभी डेटा की जांच के बाद ही पंचायतों को टीबी मुक्त का दर्जा दिया।