मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: छतरपुर जिले से 250 यात्री 22 दिसंबर को रामेश्वर-मदुरई यात्रा पर रवाना होंगे

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वर्ष 2012 से संचालित है। छतरपुर जिले से इससे पहले प्रयागराज, द्वारका, हरिद्वार, उज्जैन, पुष्कर और काशी जैसे तीर्थ स्थलों के लिए अनेक यात्राएं भेजी जा चुकी हैं। पिछले वर्षों में जिले के हजारों वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले चुके हैं। यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार पूरी व्यवस्था स्वयं करती है, ट्रेन से यात्रा, ठहरने की व्यवस्था, भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता और स्थानीय दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।