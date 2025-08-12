मुआवजा ने रोकी रफ्तार… 203 करोड़ में से महज 80 करोड़ ही किसानों तक पहुंचा, रुक गया फोरलेन का कार्य

छतरपुर, बिजावर और बड़ामलहरा तहसीलों के 56 गांवों की जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। कई किसानों के बैंक खाता विवरण उपलब्ध न होने से भुगतान अटक गया है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सभी बचे किसानों के खाते जल्द से जल्द अपडेट कर राशि ट्रांसफर की जाए।2026 में निर्माण का था लक्ष्यफोरलेन निर्माण के लिए वर्ष 2026 की समय सीमा तय की गई थी, जिसमें पहले ही देरी हो गई है अब यदि मुआवजा वितरण में और देरी हुई, तो न सिर्फ हाईवे का निर्माण रुक जाएगा, बल्कि किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। यह प्रोजेक्ट छतरपुर जिले के यातायात नेटवर्क के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता था, लेकिन फिलहाल यह मुआवजा फाइलों के पन्नों में उलझा पड़ा है।