12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

मुआवजा ने रोकी रफ्तार… 203 करोड़ में से महज 80 करोड़ ही किसानों तक पहुंचा, रुक गया फोरलेन का कार्य

सागर, महोबा और कानपुर में जहां यह हाईवे तेजी से आकार ले रहा है, वहीं छतरपुर की जमीन पर यह काम कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया। वजह किसानों को मिलने वाला मुआवजा समय पर नहीं पहुंचना है।

छतरपुर

Dharmendra Singh

Aug 12, 2025

kanpur sagar national highway
छतरपुर से गुजरता सागर कानपुर नेशनल हाइवे

कबरई से सागर तक बनने वाले 232 किलोमीटर लंबे फोरलेन प्रोजेक्ट का पहिया छतरपुर जिले में थम सा गया है। सागर, महोबा और कानपुर में जहां यह हाईवे तेजी से आकार ले रहा है, वहीं छतरपुर की जमीन पर यह काम कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया। वजह किसानों को मिलने वाला मुआवजा समय पर नहीं पहुंचना है। एनएचएआई के आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 203 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाना है, लेकिन अब तक महज 80 करोड़ रुपए ही किसानों के खातों में पहुंचे हैं। देरी का असर सीधे तौर पर फेज-3 और फेज-4 पर पड़ रहा है, जिनके टेंडर को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, मगर निर्माण की शुरुआत आज तक नहीं हो सकी।

दो फेज में होना है निर्माण

फेज-3- साठिया घाटी से चौका गांव तक 55 किमी का निर्माण, लागत 717 करोड़, टेंडर वेल्जी रत्ना सोराठिया इंफ्रास्ट्रक्चर को।

फेज-4- चौका गांव से कैमाहा बैरियर तक 43 किमी का निर्माण, लागत 688 करोड़, टेंडर एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात को।

दोनों फेज जनवरी 2023 में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई आधारशिला का हिस्सा हैं और लक्ष्य 2026 तक पूरा होने का था। लेकिन मुआवजा वितरण की सुस्त रफ्तार के कारण समय सीमा अब संदिग्ध दिख रही है।

इसलिए अटका मुआवजा

छतरपुर, बिजावर और बड़ामलहरा तहसीलों के 56 गांवों की जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। कई किसानों के बैंक खाता विवरण उपलब्ध न होने से भुगतान अटक गया है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सभी बचे किसानों के खाते जल्द से जल्द अपडेट कर राशि ट्रांसफर की जाए।2026 में निर्माण का था लक्ष्यफोरलेन निर्माण के लिए वर्ष 2026 की समय सीमा तय की गई थी, जिसमें पहले ही देरी हो गई है अब यदि मुआवजा वितरण में और देरी हुई, तो न सिर्फ हाईवे का निर्माण रुक जाएगा, बल्कि किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। यह प्रोजेक्ट छतरपुर जिले के यातायात नेटवर्क के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता था, लेकिन फिलहाल यह मुआवजा फाइलों के पन्नों में उलझा पड़ा है।

डीपीआर 2023 में हो गया था मंजूर

इस फोरलेन प्रोजेक्ट की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) अप्रेल 2023 में मंजूर की गई थी। डीपीआर की मंजूरी के बाद भूतल परिवहन विभाग ने इस फोरलेन के निर्माण को 2026 तक पूरा करने की टाइमलाइन तय की थी, लेकिन एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकी। इसके चलते इस काम में एक साल की देरी हुई है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा एनएचएआई की छतरपुर इकाई के पास है।कबरई-सागर हाइवे के अंतर्गत छतरपुर जिले में फेज 3 व 4 के तहत काम होना है, इसके टेंडर हो चुके हैं, लेकिन मुआवजा प्रक्रिया के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 10:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / मुआवजा ने रोकी रफ्तार… 203 करोड़ में से महज 80 करोड़ ही किसानों तक पहुंचा, रुक गया फोरलेन का कार्य

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.