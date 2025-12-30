30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

मंच पर सांस्कृतिक, पुरातन और लोककला को किया जीवांत

छतरपुर/खजुराहो.आदिवर्त जनजातीय लोककला एवं राज्य संग्रहालय, खजुराहो में आयोजित तृतीय स्थापना वर्षगांठ समारोह के तीसरे दिन, पूरा नगर उत्सवधर्मी उल्लास और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो उठा। चारों ओर उमंग, उत्साह और लोक आस्था की अनूठी छटा बिखर गई। लोक परंपराओं से सजी यह भव्य प्रस्तुति जनसहभागिता का जीवंत और प्रेरक उदाहरण बन गई । दोपहर 4 बजे मातंगेश्वर महादेव मंदिर से निकली भव्य कला यात्रा ने मानो पूरे नगर में उत्सव की अलख जगा दी। रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकार, ढोल–नगाड़ों की गूंज, लोकवाद्यों की मधुर स्वर लहरियां और थिरकते कदमों ने वातावरण को उल्लास और ऊर्जा से भर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Suryakant Pauranik

Dec 30, 2025

प्रस्तुति देते कलाकार

प्रस्तुति देते कलाकार

ढोल–नगाड़ों की गूंज से दर्शक हुए भाव-विभोर

छतरपुर/खजुराहो.आदिवर्त जनजातीय लोककला एवं राज्य संग्रहालय, खजुराहो में आयोजित तृतीय स्थापना वर्षगांठ समारोह के तीसरे दिन, पूरा नगर उत्सवधर्मी उल्लास और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो उठा। चारों ओर उमंग, उत्साह और लोक आस्था की अनूठी छटा बिखर गई। लोक परंपराओं से सजी यह भव्य प्रस्तुति जनसहभागिता का जीवंत और प्रेरक उदाहरण बन गई । दोपहर 4 बजे मातंगेश्वर महादेव मंदिर से निकली भव्य कला यात्रा ने मानो पूरे नगर में उत्सव की अलख जगा दी। रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकार, ढोल–नगाड़ों की गूंज, लोकवाद्यों की मधुर स्वर लहरियां और थिरकते कदमों ने वातावरण को उल्लास और ऊर्जा से भर दिया।

जैसे-जैसे यह शोभायात्रा नगर भ्रमण करते हुए संग्रहालय परिसर पहुंची, पूरा क्षेत्र उत्सव के रंग में रंग गया। सायंकालीन सत्र में आयोजित लोकराग कार्यक्रम ने इस सांस्कृतिक पर्व को चरम पर पहुँचा दिया। सुर, ताल और लोक भावनाओं के अद्भुत संगम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तालियों की गूंज, मुस्कुराते चेहरे और झूमता जनसमूह इस बात का प्रमाण थे कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन-जन के हृदय में बस जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है । लोकराग की प्रथम प्रस्तुति छतीसगढ़ से आये दिनेश कुमार जांगडे एवं साथी कलाकार द्वारा पंथी नृत्य की प्रस्तुति दी ।

अगली प्रस्तुति दिलीप यादव द्वारा बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य का मंचन किया बुन्देलखण्ड के लोकनृत्य का सम्बन्ध हमारे देश की कृषक चरवाहा संस्कृति के साथ है। भारत के महानायक श्री कृष्ण के जीवन और लीला चरित से स्वयं को जोड़ लिया। आज भी उत्तर भारत के अनेक अंचलों में दीपावली के समय यादव लोग नृत्य करते हैं साथ ही गोपाल कृष्ण की लीलाओं विशेषकर किशोर लीलाओं के गीत गाते हैं। बुन्देलखण्ड में नृत्य दीपावली से पन्द्रह दिन यानी पूर्णिमा तक चलते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 06:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / मंच पर सांस्कृतिक, पुरातन और लोककला को किया जीवांत

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोहरे की आगोश में शहर, हवाओं का असर शुरु, तीन डिग्री गिरा पारा, जल्द ही फिर लौटेगी ठंड

सड़क पर छाया घना कोहरा
छतरपुर

54 पदक लाने के बाद भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी फेल, सिस्टम के दांव में फंसा जूडो

training center
छतरपुर

जांच अधूरी, भुगतान लंबित फिर भी वैद्य को दे दिया उप संचालक कृषि का प्रभार

dda office
छतरपुर

रीवा उप जेल अधीक्षक को छतरपुर जेल का प्रभार, दिलीप सिंह हटाए गए

district jail
छतरपुर

खजुराहो फूड पॉइजनिंग कांड: एफएसएल रिपोर्ट में मोनोक्रोटोफॉस की पुष्टि

gautam resort
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.