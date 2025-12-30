मंच पर सांस्कृतिक, पुरातन और लोककला को किया जीवांत

छतरपुर/खजुराहो.आदिवर्त जनजातीय लोककला एवं राज्य संग्रहालय, खजुराहो में आयोजित तृतीय स्थापना वर्षगांठ समारोह के तीसरे दिन, पूरा नगर उत्सवधर्मी उल्लास और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो उठा। चारों ओर उमंग, उत्साह और लोक आस्था की अनूठी छटा बिखर गई। लोक परंपराओं से सजी यह भव्य प्रस्तुति जनसहभागिता का जीवंत और प्रेरक उदाहरण बन गई । दोपहर 4 बजे मातंगेश्वर महादेव मंदिर से निकली भव्य कला यात्रा ने मानो पूरे नगर में उत्सव की अलख जगा दी। रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकार, ढोल–नगाड़ों की गूंज, लोकवाद्यों की मधुर स्वर लहरियां और थिरकते कदमों ने वातावरण को उल्लास और ऊर्जा से भर दिया।