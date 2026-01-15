महाराजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नौगांव और बिजावर सिविल अस्पताल भवन निर्माण में विलंब, स्वास्थ्य सेवाएं अटकी

महाराजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य करीब डेढ़ साल पहले पूरा होना था। लेकिन अब तक भवन अधूरा पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने तीन साल पहले 4.39 करोड़ की लागत से इस केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी थी। चार मंजिला भवन का कार्य पीआईयू को सौंपा गया था। ठेकेदार के काम में लगातार विलंब और बीच में कई महीनों तक रोक के कारण निर्माण अधूरा है। मई 2024 में समय सीमा पूरी हो गई थी, इसके बाद ठेकेदार को 18 माह और दिए गए, जो 30 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो गए। इसके बाद कलेक्टर ने ठेकेदार पर 25 हजार रुपए की पेनाल्टी भी लगाई। अभी भी भवन के अंदर पुताई, बाउंड्री, रैम्प, लिफ्ट और ग्राउंड में आरसीसी का काम शेष है। बजट का समय पर आवंटन न होने से कार्य में और देरी हुई है। ठेकेदार के 50 लाख रुपए के बिल अब तक भुगतान नहीं किए गए हैं।