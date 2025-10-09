दीपावली की तैयारी: पुताई का ट्रेंड बदल रहा, छुई मिट्टी और चूना पीछे, इमल्शन और पेंट्स आगे

पारंपरिक रूप से इको फ्रेंडली माने जाने वाली छुई मिट्टी और चूना से पुताई का ट्रेंड अब काफी कम हो गया है। दुकानदार अजय रोहड़ा ने बताया कि पिछले पांच सालों में इन पदार्थों की मांग लगातार घट रही है। कच्चे मकानों की संख्या घटने के कारण लोग अब पक्के मकानों में पेंट से पुताई को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस तरह इस दीपावली के अवसर पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेंट और इमल्शन का कारोबार नई ऊंचाई पर पहुंचा है। व्यापारियों के अनुसार इस बार रंग-पेंट की बिक्री से जिले में करीब 10 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है।