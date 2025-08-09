9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

फर्जी बिल घोटाला: दो पंचायतों के सरपंच-सचिव पर 6.22 लाख की वसूली का आदेश

जांच में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत सरसेड़ के सरपंच कल्लू प्रजापति और तत्कालीन सचिव उदय सिंह गौर से 489980 रुपए तथा ग्राम पंचायत कैथोंकर की सरपंच रागिनी कौशिक और तत्कालीन सचिव अरविंद नायक से 132618 रुपए की वसूली की जाएगी।

छतरपुर

Dharmendra Singh

Aug 09, 2025

sased panchyat
ग्राम पंचायत सरसेड़

जिले की नौगांव जनपद पंचायत अंतर्गत दो ग्राम पंचायतों सरसेड़ और कैथोंकर में निर्माण कार्यों में फर्जी बिल लगाकर भुगतान करने के मामलों में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत सरसेड़ के सरपंच कल्लू प्रजापति और तत्कालीन सचिव उदय सिंह गौर से 489980 रुपए तथा ग्राम पंचायत कैथोंकर की सरपंच रागिनी कौशिक और तत्कालीन सचिव अरविंद नायक से 132618 रुपए की वसूली की जाएगी। कुल राशि 622598 रुपए वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।

मशीनों से खेत तालाब, फिर भी मजदूरी का भुगतान

ग्राम पंचायत सरसेड़ में जल गंगा अभियान के तहत सामुदायिक और हितग्राही खेत तालाबों का निर्माण मजदूरों के बजाय मशीनों से कराया गया। कलेक्टर पार्थ जैसवाल और जिला पंचायत सीईओ तपस्या सिंह परिहार ने जांच कमेटी गठित की। प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी चंद्रकृपाल अहिरवार और पंचायत समन्वय अधिकारी सुजीत कुमार वर्मा की जांच में सामने आया कि स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए सामग्री के नाम पर ऐसे वेंडरों को भुगतान किया गया, जिन्होंने संबंधित सामग्री की आपूर्ति ही नहीं की।सीसी रोड, नाली निर्माण, रिचार्ज कुएं, रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग समेत कई कार्यों में रेत, गिट्टी, बोल्डर आदि के फर्जी बिल लगाकर 489980 रुपए का भुगतान किया गया। जांच में पाया गया कि ये भुगतान वित्तीय नियमों के विपरीत और अनाधिकृत तरीके से हुए, जिसके चलते वसूली के आदेश जारी किए गए।

कैथोंकर में मनरेगा के गेबियन कार्य में गड़बड़ी

इसी तरह ग्राम पंचायत कैथोंकर में मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत गेबियन स्ट्रक्चर कार्य में भी फर्जी बिलों का मामला सामने आया। जांच में पाया गया कि जय मां दुर्गा ट्रेड्स केवल सीमेंट, सरिया और सेंटरिंग का काम करता है, इनके गिट्टी, रेत, बोल्डर और अन्य निर्माण सामग्री के भुगतान के बिल बनाए गए। कुल 132618 रुपए के भुगतान को भी नियमों के विरुद्ध माना गया और सरपंच एवं सचिव से वसूली का आदेश दिया गया।

ध्वस्त गेबियन स्ट्रक्चर, आदेश के बाद भी नहीं हुई मरम्मत

जांच में यह भी पाया गया कि कैथोंकर में लाखों रुपए की लागत से बने गेबियन स्ट्रक्चर महज तीन महीने में ध्वस्त हो गए। नाराज ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रशासन से शिकायत की थी। जांच कमेटी ने स्ट्रक्चर को तत्काल दुरुस्त करने के लिए 7 दिन का समय दिया था, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत नहीं हुई और स्ट्रक्चर जर्जर हालत में पड़े हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 10:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / फर्जी बिल घोटाला: दो पंचायतों के सरपंच-सचिव पर 6.22 लाख की वसूली का आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.