फर्जी बिल घोटाला: दो पंचायतों के सरपंच-सचिव पर 6.22 लाख की वसूली का आदेश

ग्राम पंचायत सरसेड़ में जल गंगा अभियान के तहत सामुदायिक और हितग्राही खेत तालाबों का निर्माण मजदूरों के बजाय मशीनों से कराया गया। कलेक्टर पार्थ जैसवाल और जिला पंचायत सीईओ तपस्या सिंह परिहार ने जांच कमेटी गठित की। प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी चंद्रकृपाल अहिरवार और पंचायत समन्वय अधिकारी सुजीत कुमार वर्मा की जांच में सामने आया कि स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए सामग्री के नाम पर ऐसे वेंडरों को भुगतान किया गया, जिन्होंने संबंधित सामग्री की आपूर्ति ही नहीं की।सीसी रोड, नाली निर्माण, रिचार्ज कुएं, रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग समेत कई कार्यों में रेत, गिट्टी, बोल्डर आदि के फर्जी बिल लगाकर 489980 रुपए का भुगतान किया गया। जांच में पाया गया कि ये भुगतान वित्तीय नियमों के विपरीत और अनाधिकृत तरीके से हुए, जिसके चलते वसूली के आदेश जारी किए गए।