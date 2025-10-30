किसानों को जल्द मिलेगी राहत, जिले में पहुंचा 1570 मीट्रिक टन डीएपी, टीएसपी और पोटाश

भले ही विभागीय अधिकारी खाद की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहे हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। कई किसान शिकायत कर रहे हैं कि सहकारी समितियों में खाद होते हुए भी वितरण में देरी की जा रही है।बाजार में कुछ विक्रेता इसका फायदा उठा रहे हैं।डीएपी की एक बोरी 1350 रुपए की जगह 1500 रुपए तक, जबकि यूरिया 266 रुपए 50 पैसे की जगह 100 से 150 रुपए अधिक में बेची जा रही है।किसान डीएपी के बिना नहीं मान रहे