कोहरे की आगोश में शहर, हवाओं का असर शुरु, तीन डिग्री गिरा पारा, जल्द ही फिर लौटेगी ठंड

छतरपुर. जिले में ठंड फिर से लौट आई है और दिन व रात का पारा लगातार गिरता जा रहा है। बीते तीन दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रात का तापमान चार डिग्री पहुंचने से कंपा देने वाली सर्दी का अहसास होने लगा है। वहीं घना कोहरा छाने से रात 9 के बाद सड़कों पर केवल धुंध नजर आने लगी है। शहर की सड़कों को कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है और जिसकी वजह से रात के समय आवागमन भी बाधित हो रहा है। मौसम केंद्र खजुराहो के प्रभारी आरएस परिहार ने बताया कि फिलहाल चार दिनों तक जिले में घना कोहरा छाने की आशंका है। रात के समय कोहरा धुंध में बदल रहा है। सर्द हवाएं भी दिन में चलने से मौसम में परिवर्तन आया है और ठंड का अहसास हो रहा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 24.2 और न्यूनतम 6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।